Pilny komunikat ws. Lewandowskiego! Barcelona ogłasza tuż przed meczem

FC Barcelona przegrała 0:1 z Realem Sociedad w 13. kolejce ligi hiszpańskiej, tuż przed listopadową przerwą na mecze reprezentacji. Robert Lewandowski zakończył ten mecz z urazem pleców, który wykluczył potem jego wyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski. Później Barcelona ogłosiła w raporcie medycznym, że Lewandowski pozostanie poza grą przez około dziesięć dni, co dawało szanse na jego występ w spotkaniu z Celtą Vigo w drugiej połowie listopada.

- Robert miał naderwanie malutkich mięśni między wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa lędźwiowego. Badania przeprowadzone w klubie jasno wskazały, że nie będzie w stanie pomóc nam w listopadowych meczach. Są urazy, przy których po sztucznym wyłączeniu danego miejsca, można grać bez ryzyka. Są takie, w przypadku których jest niewielkie ryzyko. A są też takie, gdy blokady nie bierze się pod uwagę. To był ten trzeci przypadek. Blokada nie wchodziła w grę. Mogłoby dojść do złamania wyrostka kręgu. Ciągnęłoby się to za nim nawet miesiącami - tłumaczył Jacek Jaroszewski, doktor reprezentacji Polski.

Teraz są już nowe informacje ws. sytuacji zdrowotnej Lewandowskiego. Czy Polak będzie gotowy do gry na kolejne mecze Barcelony?

"Zielone światło" ws. Lewandowskiego. Polak wraca do gry

FC Barcelona ogłosiła w sobotę w godzinach porannych kluczowe informacje ws. Lewandowskiego pod kątem meczu z Celtą Vigo. Lewandowski w pełni wyleczył kontuzję i znalazł się w kadrze Barcelony na to spotkanie, podobnie jak Hector Fort. Ze względu na uraz w kadrze Barcelony brakuje Lamine'a Yamala. "Lewandowski jest zdrowy, przeszedł badania lekarskie i jest w składzie na Celtę" - napisał oficjalny profil Barcelony na portalu X.

Jeśli Lewandowski pojawi się na boisku w tym spotkaniu, to zagra przeciwko Celcie po raz piąty w karierze. Do tej pory Lewandowski strzelił tej drużynie cztery gole, po dublecie w meczach z sezonu 23/24 - Barcelona wygrała je 3:2 i 2:1.

Mecz Celta Vigo - Barcelona odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.