Lewandowski ogłosił i się zaczęło. W Hiszpanii poruszenie

- Kiedy dowiedziałem się o tym, bardzo się ucieszyłem, bo wiedziałem, co się wydarzy. Przepracowałem z Hansim dużo czasu, dlatego nie musimy za dużo ze sobą rozmawiać. Bardzo dobrze się rozumiemy i nie potrzebujemy wielu słów. Gdy próbuje mi coś wytłumaczyć, od razu wszystko rozumiem. To jedna z rzeczy, które w nim najbardziej lubię - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "The Athletic". Polski napastnik wypowiadał się w samych superlatywach o niemieckim trenerze.

Hiszpanie cytują Lewandowskiego. Ta wypowiedź przykuła ich uwagę

Słowa Polaka nie umknęły hiszpańskim mediom. "Robert Lewandowski udzielił wywiadu 'The Athletic', w którym opisał sytuację drużyny, swoje odczucia w Barcelonie i reakcję, jaką miał, gdy dowiedział się o transferze Flicka na stanowisko trenera" - pisze "Mundo Deportivo". Dziennikarze zacytowali również inne wątki z tej rozmowy.

- Zapewnia, że odizolował się od swojego otoczenia, ponieważ "w Barcelonie robi się bardzo głośno, czytałem i słuchałem wielu fałszywych informacji i nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje", a odnośnie młodych ludzi uważa, że "w ciągu ostatniego roku czuję, że mam z nimi lepszy kontakt. Generalnie siadam do obiadu z kilkoma młodymi ludźmi i rozmawiamy o życiu. Słucham ich obaw, a oni pytają, co myślałem w ich wieku. Popatrzyłem na świat z innej perspektywy niż oni teraz" - pisze "MD".

- Robert Lewandowski przeżywa jeden z najlepszych momentów, odkąd dołączył do Barcelony. Mając 36 lat, jest liderem klasyfikacji strzelców La Ligi z 14 golami, a dla Hansiego Flicka jest jednym z najważniejszych graczy w drużynie. Wraz z przybyciem niemieckiego trenera Polak pokazał się z najlepszej strony na boisku i jest jednym z najbardziej wpływowych liderów drużyny - dodaje serwis "La Razon".

Z kolei "MonEsport" zwrócił uwagę na słowa Lewandowskiego na temat przygotowania fizycznego drużyny. "My, zawodnicy, wykonujemy świetną robotę na boisku. Myślę też, że wszyscy czujemy się silniejsi. Kiedy masz takie przygotowanie fizyczne, jakie mamy teraz, nie musisz się martwić o intensywność gry. Masz czas, by myśleć o tym, jak pokonać rywala. Teraz wiemy, że wszystko jest w porządku, mamy siłę w nogach, aby zrobić to, czego wszyscy chcemy" - powiedział Lewandowski.

Dziennikarze odczytali to jako... szpilkę w Xaviego Hernandeza, poprzedniego trenera Barcelony. - Robert Lewandowski powrócił na swój najlepszy poziom w tym sezonie. Polak pośrednio zapewnił, że w tym sezonie drużyna jest lepiej przygotowana fizycznie, dlatego na boisku wszystko układa się dobrze. Zawodnicy w to wierzą i czują się lepiej przygotowani na boisku do meczów. Lewandowski chciał pochwalić Flicka za osiągnięcie tego wyczynu. Jednym z zarzutów do Barcelony Xaviego w zeszłym roku był brak fizyczności w drugiej połowie. Przez pierwsze 45 minut zespół radził sobie dobrze, jednak po przerwie zawodnicy opadali z sił, co wykorzystywali rywale. W tym sezonie widać, jak piłkarze "Blaugrany" dają z siebie wszystko aż do 90. minuty i nie sprawiają wrażenia zmęczonych, wręcz przeciwnie. Oznacza to, że przygotowanie fizyczne, które Hansi Flick i jego sztab trenerski przeprowadzają, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i w trakcie sezonu procentuje, a wyniki to potwierdzają - czytamy.