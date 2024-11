Ależ wieści ws. reprezentanta Polski. "To jest wspaniałe!"

Reprezentacja Polski przystępowała do meczu Ligi Narodów ze Szkocją z jasnym celem - zdobyć przynajmniej punkt, który pozwoli utrzymać się w Dywizji A. I niemal do samego końca wydawało się, że to zrobi, a to za sprawą kapitalnego gola Kamila Piątkowskiego.

Kamil Piątkowski wyróżniony przez UEFA. "To jest wspaniałe!"

Niespełna kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy Piotr Zieliński wycofał piłkę tuż przed linię pola karnego. Tam czekał obrońca RB Salzburg, który huknął w górny róg bramki strzeżonej przez Craiga Gordona. - To był fantastyczny gol. Bardzo dobry strzał w górny róg bramki. Z mojej perspektywy to był świetny strzał - zachwycał się później 41-latek w rozmowie z Filipem Macudą ze Sport.pl. Nie tylko on był pod wielkim wrażeniem.

Trafienie Piątkowskiego zostało docenione także przez UEFA, która nominowała je do głosowania na Gola Rundy w szóstej kolejce LN. W serwisie X zamieszczono wideo z krótkim komentarzem: "To jest wspaniałe!".

Konkurentami reprezentanta Polski są: Czarnogórzec Nikoli Krstović (Czarnogóra - Turcja 3:1), piłkarz Liechtensteinu Aron Sele (Liechtenstein - San Marino 1:3) oraz Grek Christos Tzolis (Finlandia - Grecja 0:2). Głosować można TUTAJ.

Kamil Piątkowski z szansą na cenne wyróżnienie. Ostatnio zgarniali je rywale reprezentacji Polski...

Warto odnotować, że dwa poprzednie Gole Rundy w LN zostały strzelone przeciwko reprezentacji Polski. W piątej serii gier największym uznaniem cieszyło się trafienie nożycami Cristiano Ronaldo z meczu w Porto (1:5 z Portugalią), a w czwartej kolejce petarda Borny Sosy ze spotkania na Stadionie Narodowym (3:3 z Chorwacją). Nominowana była także bramka Bruno Fernandesa (przegrał z Ronaldo).

To kolejny dowód, że ostatnia kampania w LN bardziej niż dla reprezentacji Polski była udana dla jej rywali. A gwóźdź do trumny wbił w 93. minucie meczu Polska - Szkocja Andy Robertson, dając Szkotom wygraną 2:1 i baraże o utrzymanie. Natomiast kadra Michała Probierza spadła do Dywizji B, a ewentualne wyróżnienie dla Kamila Piątkowskiego będzie tylko drobną nagrodą pocieszenia.