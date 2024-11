Zero kurtuazji. Lewandowski podsumował Guardiolę. Poszło w świat

W trakcie kariery piłkarskiej Robert Lewandowski miał okazję współpracować z wieloma świetnymi trenerami. Zaczynając od Juergena Kloppa, po Juppa Heynckesa, Juliana Nagelsmanna, Hansiego Flicka, kończąc na Xavim oraz Pepie Guardioli. Lewandowski trenował pod wodzą Guardioli w latach 2014-2016, gdy obaj znajdowali się w Bayernie Monachium.

- Pięć goli w dziewięć minut z Wolfsburgiem? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wydawało mi się, że to niemożliwe. Praca z Lewandowskim była niewiarygodną przyjemnością. To niesamowity profesjonalista i czołowy napastnik na świecie. Kiedy dostaje podania w pole karne, jest nie do zatrzymania. Miejmy nadzieję, że rozegra dobry sezon - mówił Guardiola w jednym z wywiadów (cytat za: weszlo.com).

A co o współpracy z Guardiolą mówi sam Lewandowski?

"Był trudny jako człowiek". Lewandowski naprawdę to powiedział o Guardioli

W trakcie rozmowy Lewandowskiego z Rio Ferdinandem pojawił się wątek Guardioli. Polak zdradził, że Pep miał problemy na początku pracy w Bayernie. - Jako człowiek był trudny dla zawodników, ponieważ w tamtym czasie był tak genialny jako piłkarski taktyk, że myślał, że jeśli wszyscy pójdą za nim, to wygrają. W późniejszych czasach widziałem, że się zmienił. Myślę, że zdał sobie sprawę, że jeśli będzie bardziej ludzki i bardziej otwarty, to czasami pomoże mu to bardziej niż sama taktyka - powiedział.

- Rozumiem to, jeśli grasz z drużyną, która nie ma dużych szans na to, że Cię pokona, ale on inaczej to postrzegał, gdy grał już z wielkimi zespołami. Taktyka jest ważna, nie chcę powiedzieć, że tak nie jest, ale moim zdaniem na tym poziomie różne rzeczy mogą decydować o wygranej lub przegranej. Czasami taktyka to za dużo i potrzebujesz indywidualności - dodał Lewandowski. Jednocześnie Robert zdradził, co go najbardziej urzekło w pracy z Guardiolą.

- Od pierwszej sesji treningowej byłem pod wielkim wrażeniem, jak bardzo był skupiony na szczegółach. Były tam rzeczy, o których nigdy wcześniej nie myślałem, a nawet ronda (ćwiczenie piłkarskie) dla niego były tak ważne, podczas gdy ja po prostu myślałem, że sobie gramy - przekazał Lewandowski.

Tak Klopp pomógł Lewandowskiemu. "Potrzebowałem tego"

W trakcie wywiadu Lewandowski opowiedział też więcej o Ancelottim i Kloppie. Co powiedział o trenerze Realu Madryt? - Ancelotti jest jak ojciec albo wujek. Może do Ciebie przyjść i zapytać, dlaczego nie jesteś szczęśliwy. Może porozmawiać z Tobą o wszystkim. A Klopp? Znasz go, to niesamowity facet, potrafi z Tobą rozmawiać i wie, kiedy być bardziej twardym, a kiedy być bardziej jak kolega - mówił Lewandowski. Potem zdradził, w jaki sposób Klopp pomógł mu w karierze, gdy grał jeszcze dla Borussii Dortmund.

- Straciłem ojca w wieku 16 lat i byłem bardzo zamknięty w sobie. Pamiętam, że poszedłem porozmawiać z Kloppem. Rozmawialiśmy półtorej godziny. Nie rozumiałem wszystkiego, bo dopiero byłem w Niemczech, ale nie było tak ważne, o czym rozmawialiśmy, ale to, że rozmawiał ze mną w taki sposób. Po dwóch dniach graliśmy mecz i wygraliśmy 4:0. Ja strzeliłem hat-tricka i dałem asystę. Pomyślałem: co mogło się tak bardzo zmienić? Ale w tamtym czasie być może było to moja taka osobista sytuacja, ale coś we mnie to odblokowało. Potrzebowałem tego w tamtym czasie - podsumował Lewandowski.