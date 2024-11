Tak mieszka Neymar. Można się złapać za głowę

Neymar pod koniec października po nieco ponad rocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana ponownie wybiegł na boisko. Rozegrał 13 minut w barwach Al-Hilal w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Al-Ain (5:4). Niestety powrót do gry w jego przypadku nie trwał długo. W kolejnym meczu z Esteghlal FC (3:0) już po 29 minutach zszedł z boiska z kolejnym urazem. Choć w barwach Al-Hilal wystąpił w raptem siedmiu spotkaniach, zarabia w nim - jak podają różne źródła - od 120 do 160 milionów euro rocznie. Według "The Sun" jego całkowity majątek wart jest 324 miliony euro i składa się na niego m.in. kilka spektakularnych posiadłości. Oto ich lista.

Dubaj, 51,6 miliona euro

Najdroższą rezydencją Neymara jest nowoczesny penthouse w jednym z wieżowców należących do Bugatti Residences, położonych w sercu Dubaju. Arcydzieło architektoniczne powstało przy współpracy z marką motoryzacyjną Bugatti i inspirowane było francuską riwierą. Brazylijczyk ma w nim prywatny basen, a także piękny panoramiczny widok na centrum miasta, w tym na słynną Burdż Chalifę. Nie lada atrakcją jest specjalna winda, która pozwala wjechać samochodem pod same drzwi do mieszkania.

Miami, 24 milionów euro

W październiku Neymar nabył również działkę na zamkniętym osiedlu Bal Harbour w Miami. Od razu wzbudziło to podejrzenia, czy przypadkiem nie chciałby dołączyć do Lionela Messiego i Luisa Suareza i stać się piłkarzem Interu. Na razie jednak żaden dom na niej jednak nie stoi. Jest za to plan luksusowej wilii zaprojektowanej przez londyńską firmę projektową Elicyon o łącznej powierzchni 1200 metrów kwadratowych.

Mangaratiba, 3,6 miliona euro

Neymar posiada oczywiście nieruchomości również w rodzimej Brazylii. Jedna z nich znajduje się w mieście Mangaratiba w stanie Rio de Janeiro. Została ona wybudowana na działce o powierzchni jednego hektara i mieści się w ekskluzywnym, zamkniętym osiedlu o nazwie Portobello, gdzie Sylvester Stallone kręcił film "Niezniszczalni". W tym luksusowym obiekcie ma do dyspozycji sześć sypialni, własne lądowisko dla helikopterów, siłownię, kort tenisowy i molo. Goście mają też szereg innych udogodnień, jak siłownia, sauna, pokój masażu, spa czy jacuzzi. Jakby tego było mało, jest tam również piwnica mogąca pomieścić 3000 butelek wina.

Japao Private Island, 8,4 miliona euro

Neymar posiada także prywatną wyspę o powierzchni 2,5 ha o nazwie Japao Private Island nieopodal brazylijskiego miasta Angra dos Reis. Kurort położony jest w zatoce, obejmującej ponad 365 takich wysp, a każda może pochwalić się własną, niesamowitą plażą. Na terenie posiadłości znajduje się główna willa w stylu indonezyjskim z dwoma głównymi apartamentami, staw, a także trzy bungalowy. Na wyspie jednocześnie może przebywać raptem 10 osób, a żeby się na nią dostać, trzeba skorzystać z helikoptera lub łodzi.