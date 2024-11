Portugalczycy wystawili noty Polakom. To aż nie do wiary

Reprezentacja Portugalii zapewniła sobie udział w ćwierćfinale play-offów Ligi Narodów i znajdzie się w pierwszym koszyku przy okazji losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw świata w 2026 r. Portugalia wygrała 5:1 z Polską po dublecie Cristiano Ronaldo i trafieniach Rafaela Leao, Bruno Fernandesa oraz Pedro Neto. Jedynego gola dla Polski strzelił Dominik Marczuk. "Bardzo nudna pierwsza połowa dla Portugalii, a gdy wróciła po przerwie, mój Boże, świetność na stadionie smoka" - napisał portugalski dziennik "A Bola".

Portugalczycy nie wyglądali najlepiej w trakcie pierwszej połowy, na co uwagę zwrócił m.in. Cristiano Ronaldo. - Pierwsza połowa nie była dobra. Zaczęliśmy za bardzo wyluzowani. Druga połowa była spektakularna. Zaczęliśmy z dużą dynamiką i udało nam się zdobyć gole. Chcieliśmy zdobyć pierwsze miejsce w grupie. Graliśmy u siebie i przed naszymi kibicami. Musieliśmy wyjść z nożem w zębach i tak się stało - wyjaśnił Ronaldo w rozmowach z rodzimymi dziennikarzami.

Dawid Szymczak ze Sport.pl uznał Bartosza Bereszyńskiego za najlepszego piłkarza w reprezentacji Polski w meczu z Portugalią. Bereszyński musiał zejść z boiska w pierwszej połowie z powodu kontuzji. "Ależ to był dobry występ! I jak wielki to pech, że skończył się już przed 30. minutą! Bereszyński wrócił do wyjściowego składu kadry przeszło po roku i przez pół godziny był jej najlepszym zawodnikiem" - czytamy w uzasadnieniu noty.

A jakie noty reprezentantom Polski przyznawały portugalskie media? W niektórych momentach można się złapać za głowę.

Ależ noty dla Polaków z portugalskich mediów. "No ludzie kochani"

Dziennik "A Bola" przyznał "czwórki" i "piątki" większości reprezentantom Polski za mecz z Portugalią. Najniższe oceny - 3/10 - otrzymali Jan Bednarek i Adam Buksa. Bednarek opuścił boisko w pierwszej połowie z powodu razu, natomiast Buksa wszedł na murawę w drugiej części spotkania. "Bednarek najgorszy w Polsce. Facet schodzący przy 0:0, przy niedopuszczeniu Portugalczyków do żadnej czystej sytuacji. No ludzie kochani" - napisał Przemysław Langier z goal.pl, podważając noty przyznane od kolegów z Portugalii.

"A Bola" najwyżej oceniła Bartosza Bereszyńskiego i Dominika Marczuka, a więc strzelca jedynego gola dla Polski - mowa o nocie 6/10. Równie niską notę dla Bednarka przyznał dziennik "Record". Tym razem była to "jedynka" w skali 1-6. Podobną ocenę otrzymał Sebastian Walukiewicz, Jakub Kamiński, Adam Buksa oraz Antoni Kozubal. Najwyższe oceny, bo "trójki" otrzymali Nicola Zalewski i Marczuk.

Jeszcze inny rozstrzał ocen pojawił się w gazecie "O Jogo". Tam Bednarek otrzymał "piątkę" w skali 1-10, jak większość Polaków - niżej od Bednarka oceniono Kamila Piątkowskiego i Jakuba Kiwiora (po 4/10). Najwyżej z kolei oceniono Zalewskiego i Marczuka - 6/10.

W poniedziałek Polska i Portugalia zagrają swoje ostatnie mecze w tej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szkocją na Stadionie Narodowym, natomiast Portugalczycy zagrają z Chorwacją w Splicie. Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Szkocja w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.