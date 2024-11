"Skandal". Tak Rosjanie piszą o zachowaniu Polaków po meczu

W piątek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zmierzyła się na wyjeździe z Portugalią w Lidze Narodów. W pierwszej połowie ekipa Michała Probierza spisała się bardzo dobrze i wydawało się, że korzystny rezultat jest w zasięgu ręki. Niestety po zmianie stron Polacy całkowicie opadli z sił i popełniali wiele błędów. Wykorzystali to rywale, którzy wbili aż pięć bramek i ostatecznie wygrali 5:1.

Rosjanie zobaczyli filmik z polskimi piłkarzami. "Problem leży głębiej"

Po zakończeniu spotkania Nicola Zalewski i Piotr Zieliński postanowili zrobić sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo, który strzelił w tym meczu dwa gole. Wideo przedstawiające tę trójkę opublikował Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Okazuje się, że zachowanie polskich piłkarzy bardzo nie spodobało się kibicom, co wyłapały rosyjskie media. "Skandal w Polsce" - czytamy w tytule.

Portal Stavkiprognozy.ru zacytował poszczególne komentarze fanów, którzy byli oburzeni tym, że Polacy robią sobie zdjęcia z rywalami po tak wysokiej porażce. "Wycieczka do Portugalii opłaciła się", "Gdzie są czasy Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, z których kraj był dumny" - czytamy. Niektórzy porównali ich również do Roberta Lewandowskiego, który nigdy nie zrobił czegoś takiego. "To stało się symbolem rozczarowania, pokazującym, jak kibice postrzegają przepaść pomiędzy liderami drużyny a resztą zawodników" - dodają Rosjanie.

Później dziennikarze podsumowali reprezentację Polski, zwracając uwagę nie tylko na postawę zawodników po meczu, ale również na całokształt drużyny prowadzonej przez Michała Probierza.

"Skandal ten po raz kolejny stawia pytanie o postawę i mentalność zawodników polskiej reprezentacji. Nie sposób nie zauważyć, że takie historie kształtują opinię o zespole. Jeśli fani uważają, że ich gracze bardziej cenią sobie selfie niż zwycięstwa, warto się nad tym zastanowić. Być może problem leży głębiej, niż się wydaje. Porażka z wynikiem 1:5 to nie tylko porażka taktyczna, ale także sygnał o konieczności ponownego przemyślenia podejścia do szkolenia zawodników" - skwitowali.

W drugim meczu grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów Chorwaci przegrali 0:1 ze Szkocją. Tym samym reprezentacja Polski nadal nie może być pewna utrzymania w Dywizji A. Po pięciu kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów, tyle samo mają Szkoci. Wszystko rozstrzygnie się zatem w bezpośrednim meczu tych drużyn w poniedziałek - początek o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.