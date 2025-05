Wieczorem gruchnęły pilne wieści ws. Barcelony! Napastnik trafił do szpitala

- Czuje się dobrze, jest dużo lepiej, niż się spodziewaliśmy i jest gotowy usiąść na ławce. Jeśli będziemy go potrzebować, to będzie mógł nam pomóc - wyjaśnił Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem z Interem, odnosząc się do stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie pojawił się na boisku. I choć zapewne miała być to tylko zmiana symboliczna, to nieoczekiwanie rozegrał całą dogrywkę. Nawet nie wszedł za to z ławki w niedzielnym El Clasico.

Kluczowe wieści dla Lewandowskiego. Ferran Torres przeszedł operację

Można było odnieść wrażenie, że reprezentant Polski kompletnie nie był jednak potrzebny w spotkaniu przeciwko Realowi Madryt. Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był zastępujący go w ataku Ferran Torres, który zanotował trzy asysty. "Torres wyszedł w pierwszym składzie, a Hansi Flick podjął doskonałą decyzję. Napastnik wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie na tę końcową fazę sezonu, prezentując wyjątkową formę" - przekazał dziennik "AS".

Trudno było zatem oczekiwać, że niemiecki szkoleniowiec coś pozmienia. Jak stare porzekadło mówi: zwycięskiego składu się nie zmienia. Dziennik "Sport" pisał za to, że "Flick ma dylemat z Lewandowskim". I choć może tego nie planował, będzie musiał dokonać roszadę. Dziennikarz Gerard Boada poinformował w środę wieczorem, że Hiszpan przeszedł operację wyrostka robaczkowego. Mało tego, zapewnił, że nie wystąpi on czwartkowym spotkaniu z Espanyolem. "AS" dodał nawet, że Torres nie zagra już do końca rozgrywek, a pod znakiem zapytania stanął również jego występ w Lidze Narodów.

Czy to oznacza zatem szansę dla Lewandowskiego? Nie ma wątpliwości, że jeśli Polak jest już gotowy do gry, to wybiegnie na boisko od początku. Gdyby jednak okazało się, że nie może grać, to Flick zapewne postawi na "dziewiątce" na sprawdzonego tam Daniego Olmo bądź Ansu Fatiego. - Lewandowski ma się dobrze, jest gotowy do gry. Nic więcej nie mam do powiedzenia - oznajmił podczas konferencji prasowej.

Lewandowski po trzech golach Mbappe w El Clasico został przez niego wyprzedzony w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców La Liga. Na ten moment ma na koncie 25 bramki, podczas gdy liderujący Francuz - 27. Do końca rozgrywek zostały za to trzy spotkania.

Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Piłkarze Hansiego Flicka po 35. kolejkach ligowych mają na koncie 82 pkt. Nad drugim Realem Madryt mają siedem punktów przewagi, natomiast nad trzecim Atletico - 12 pkt.