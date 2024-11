"Mój Boże". Oto co Portugalczycy napisali o blamażu Polaków

To był nokaut. W drugiej połowie reprezentacja Portugalii nie dała najmniejszych szans Polakom, strzeliła pięć goli i dopuściła tylko do utraty jednego. W Porto Biało-Czerwoni zostali zdeklasowani, a portugalskie media opisują wysoką wygraną swojej reprezentacji. Oto co napisano po spotkaniu z podopiecznymi Michała Probierza.

