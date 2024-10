Lewandowski miał wskazać najlepszego napastnika na świecie. Reakcja mówi wszystko

Robert Lewandowski w niedzielę zdobył hat-tricka w meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves, a jego zespół wygrał 3:0. Napastnik jest w znakomitej formie i z dziesięcioma golami przewodzi klasyfikacji strzelców LaLiga, a do tego ma na koncie dwa trafienia w Lidze Mistrzów. Czy to czyni go aktualnie najlepszym napastnikiem na świecie?

Kto jest najlepszym napastnikiem na świecie? Robert Lewandowski próbował odpowiedzieć

Z pewnością obecna forma Lewandowskiego przypomina, że nadal należy on do grona najlepszych piłkarzy na świecie. A czy jest aktualnie numerem jeden wśród "dziewiątek"? O jedną bramkę mniej ma na koncie Erling Haaland, dwie mniej Harry Kane, a będący rewelacjami tego sezonu Viktor Gyokeres i Omar Marmoush strzelili kolejno 11 i osiem goli.

W związku z dobrą dyspozycją Lewandowski na konferencji prasowej usłyszał pytanie: "Kto jest aktualnie najlepszym napastnikiem na świecie?". Kapitan reprezentacji Polski najpierw zwiesił głowę, później roześmiał się i sam zapytał: "A co to znaczy aktualnie?". Kiedy usłyszał wyjaśnienie, również nie był skory do odpowiedzi.

- A kogo pan oczekuje, żeby był najlepszym napastnikiem? - pytał dalej Lewandowski. - Może pan sobie wybrać. To nie ma problemu. Moje zdanie nie ma tutaj znaczenia. Zostawię to dla siebie - zakończył napastnik. Być może chciał wskazać samego siebie, ale uznał, że pozostanie nadmiernie skromny.

W klasyfikacji Złotego Buta Lewandowski zajmuje na razie trzecie miejsce z dziesięcioma golami. Polaka wyprzeda Haaland (11 bramek) oraz Alex Tamm. Estończyk ma na koncie 27 trafień, ale w swojej lidze zaliczył już 29 występów. Ostatni raz Lewandowski nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich zgarnął w sezonie 21/22, kiedy to zdobył 35 goli.