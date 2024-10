Probierz znów go nie powołał, Borek nie wytrzymał. "Nie chcę, ale muszę"

Już w poniedziałek 7 października rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie kadra rozegra dwa kluczowe mecze Ligi Narodów. Najpierw zmierzy się z Portugalią, a następnie z Chorwacją. Już pod koniec września Michał Probierz ogłosił powołania. Na liście pojawiło się kilka zaskakujących nazwisk. Eksperci zauważyli, że brakuje też jednego piłkarza i to po raz kolejny. Mowa o Kamilu Grabarze. Co więcej, niedawno kontuzji nabawił się Bartłomiej Drągowski, który był pierwotnie powołany. W minioną niedzielę okazało się, że nie wystąpi jednak w październikowych meczach kadry. Czy w jego miejsce selekcjoner powołał piłkarza Wolfsburga? Otóż nie. I to jeszcze mocniej zdziwiło opinię publiczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekstraklasa rośnie w siłę! Ponad miliard złotych przychodów

Eksperci zaskoczeni decyzją Probierza ws. zastępstwa za Drągowskiego. Dlaczego nie Grabara?

Latem Kamil Grabara przeniósł się z FC Kopenhagi na boiska Bundesligi. I zanotował naprawdę udany start. Praktycznie z miejsca stał się numerem jeden w bramce Wolfsburga. Wystąpił we wszystkich siedmiu meczach tego sezonu, wpuszczając 12 goli i dwukrotnie zachowując czyste konto. Wiele razy ratował też drużynę z opresji, za co chwaliły go media.

Tym bardziej dziwi fakt, że nie otrzymał powołania, a jeszcze bardziej zaskakuje, że nie został dowołany awaryjnie. Zamiast niego Probierz postawił na... Kacpra Trelowskiego z Rakowa Częstochowa. To właśnie ten golkiper zastąpi na zgrupowaniu Drągowskiego.

Co na ten temat sądzą eksperci? Głos zabrał m.in. Mateusz Borek. Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że nie rozumie decyzji Probierza. - I znowu to jest dyskusja na temat pewnej hierarchii na pozycjach i spoglądania na polskich piłkarzy. Ja cenię talent Trelowskiego, uważam, że jest w fajnej dyspozycji w tym sezonie. Może nawet jestem w stanie uwierzyć Dusanowi Kuciakowi, który twierdzi, że to jest najlepszy bramkarz polskiej ligi. I nie chce wracać do tematu Grabary, ale muszę. No to jak to jest? - dopytywał się dziennikarz na Kanale Sportowym.

- Wypada Drągowski i jest trener Dawidziuk na meczu z Bayernem i rozmawia z chłopakiem: "czekaj na swoją szansę". I co? I dzisiaj już Mrozek i Trelowski są przed Grabarą z Wolfsburga? - nie dowierzał Borek.

Eksperci nie rozumieją pominięcia Grabary w kolejnym już zgrupowaniu

Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy wspomniany dziennikarz wypowiada się na temat braku powołania dla Grabary. - Nie uważam, że Kamila Grabary nie ma w trójce najlepszych polskich bramkarzy. Wydaje mi się, że on w niej jest. (...) Powiem może coś przedziwnego, niepopularnego. Myślę, że gdyby dzisiaj Grabara miał niemiecki paszport, byłby numerem jeden w reprezentacji Niemiec, bo przy kontuzji Ter Stegena i zakończeniu kariery przez Neuera, to myślę, że Nagelsmann mógłby wybrać Grabarę - mówił Borek po ogłoszeniu październikowych powołań.

Podobne zdanie na temat klasy Grabary i braku powołania dla niego wyraził Marek Koźmiński. - Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie pochwalam takiego podejścia, ponieważ Grabara z punktu widzenia sportowego jest bramkarzem, który powinien walczyć o miano numeru jeden w naszej kadrze. Ma wszelkie możliwości, żeby móc rywalizować o bycie "jedynką", ale on ewidentnie nie pasuje selekcjonerowi - podkreślał.