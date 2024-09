Niemcy w ostatniej chwili odwołali lot reprezentacji Polski! Nagła akcja

Wszystko wskazuje na to, że poniedziałkowe spotkanie w Faro z Portugalią kadry U-20 nie będzie należało do łatwych i przyjemnych nie tylko ze względu na sportową klasę przeciwnika. Biało-Czerwoni nieco rozbici mogą być już z powodu podróży do Portugalii, która mocno się skomplikowała. Przez długi moment zagrożony był też sam mecz.

Mecz z Portugalią zagrożony

Ostatnie problemy, które z lotem do Chorwacji miała seniorska reprezentacja Polski, nijak się mają do tego, co spotkało kadrę U-20. Przypomnijmy, że samolot z kadrą Michała Probierza czekał ponad pół godziny na pozwolenie na wylot z Glasgow. Przesunęła się przez to też konferencja prasowa. Ale przy tym, co spotkało kadrę U-20, to drobiazg.

Kadra Miłosza Stępińskiego spotkała się na zgrupowaniu 2 września, by w Rącznej pod Krakowem przygotowywać się do wyjazdowego starcia z Portugalią. Po pięciu dniach treningów zaplanowano przelot ze stolicy Małopolski do Portugalii - w sobotę 7 września.

Według naszych informacji lot obsługiwały prestiżowe niemieckie linie lotnicze, które jednak w ostatniej chwili odwołały połączenie. Osoby od logistyki PZPN rozpoczęły zatem poszukiwania przewoźnika, który będzie gotów przewieźć niemal trzydziestoosobową grupę osób.

Kraków - Warszawa – Sevilla - Faro, na mecz okrężną drogą

W sobotę z Krakowa nie udało się jednak wylecieć. O problemach poinformowano organizatorów meczu, spotkanie było zagrożone, bo nikt nie miał pewności, czy kadra ostatecznie się w Portugalii pojawi na czas. Reprezentacja ostatecznie przetransportowała się do Warszawy i dopiero stamtąd w niedzielę wieczorem wyleciała do... Hiszpanii. To dlatego, że najszybciej udało się zorganizować transport do Sevilli, skąd trzeba było przemieścić się jeszcze w stronę oddalonego o ponad dwie godziny jazdy portugalskiego Faro.

Piłkarze do hotelu dotarli zatem w poniedziałek w nocy. Byli mocno zmęczeni. Mecz zaplanowano na godz. 18 polskiego czasu na Estadio Algarve położonym między Faro i Loule. Jak komunikacyjne perturbacje i brak ostatniego treningu wpłyną na spotkanie z Portugalią?

Transmisję wieczornego meczu przeprowadzi TVP Sport.