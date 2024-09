Eksperci nie pozostawili złudzeń po porażce Polaków. Powtarzają jedno nazwisko

Reprezentacja Polski na początek zmagań w Lidze Narodów ograła Szkocję 3:2, a decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Nicola Zalewski. Z kolei Chorwacja przegrała z Portugalią 1:2. To jednak nasi rywale byli zdecydowanymi faworytami niedzielnego meczu.

W pierwszej części gry w Osijeku Polacy zagrali kiepsko i nie oddali nawet celnego strzału. Chorwaci dominowali, ale nie zakończyło się to trafieniem. Eksperci po 45 minutach nie mieli wątpliwości, że zespół Michała Probierza się nie popisał.

"Bieda... Na razie" - pisał Roman Kołtoń z Polsatu Sport w serwisie X.

"Stara bieda" - dodawał krótko Mateusz Święcicki z Eleven Sports.

Eksperci komentują mecz Chorwacja - Polska. Dobrze nie jest. "Bieda futbol"

Drugą połowę spotkania Polacy zaczęli jednak lepiej i wyprowadzili nawet dwie groźne akcje, ale już w 52. minucie gry przegrywali po znakomitym trafieniu Luki Modricia z rzutu wolnego.

"Tak to bywa, gdy gra się przeciwko geniuszowi" - pisał tuż po trafieniu chorwackiego pomocnika Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Podkręcił sobie piłkę bez większej napinki w samo okienko. Luka Modrić wielka klasa standardowo" - dodawał Tomek Hatta z igol.pl.

"Jeśli już Polacy muszą tracić gole, niech strzela je Modrić" - dodał Michał Trela z Canal+ Sport.

Szansę na odpowiedź kilkanaście minut później miał Robert Lewandowski, ale po znakomitym ograniu obrońcy trafił z w poprzeczkę z trudnej sytuacji. Była to nie tylko najlepsza szansa naszego napastnika, ale również całego zespołu.

Finalnie Polakom nie udało się zdobyć bramki, a Chorwaci wygrali 1:0. Po spotkaniu o piłkarzach Michała Probierza eksperci napisali sporo, ale przede wszystkim w sposób krytyczny.

"Wiem, że to zupełnie inne pozycje, ale robi wrażenie to, ile swojej drużynie dał dziś 39-letni Luka Modrić na tle tego, ile swojej drużynie dał dziś 36-letni Robert Lewandowski" - napisał Sebastian Staszewski, czym skrytykował kapitana Polaków.

"Futbol to często niuanse, różne historie się dzieją. Natomiast z pewnego punktu widzenia nie mieliśmy prawa uniknąć dziś porażki" - dodał Rafał Wolski z Viaplay.

"Tyle było dziś zachwytu nad ofensywnym zestawieniem, jednak praktycznie ani przez moment nie pograliśmy z Chorwatami w piłkę. Solidnie wyglądający rywal i nasz kiepski występ. Momenty Zalewskiego i nic więcej. Mecz do szybkiego zapomnienia" - uważa Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Najsmutniejszy mecz za Probierza. Do straty bramki było poprawie. Ale potem brak jakiejkolwiek reakcji był przytłaczający. Chorwacja grała z nami, jak 6a z 3b" - pisze Mateusz Ligęza z Radia ZET

Na pochwały zasłużył tylko jeden piłkarz - Nicola Zalewski. "Gdybyśmy mieli czterech Zalewskich, to nawiązalibyśmy rywalizację z Chorwatami. Gdybyśmy mieli siedmiu Zalewskich, to byśmy z nimi pojechali. No, ale mamy jednego" - napisał Błażej Łukaszewski z Meczyków.

"Bieda futbol. Aż strach pomyśleć co by było do zapamiętania bez kilku zrywów Zalewskiego i jednego strzału Lewandowskiego. Linia pomocy całkowicie niewydolna bez względu na zestaw nazwisk. Ogólnie bardzo słaby mecz naszej kadry. Dobrych akcji tyle, co kot napłakał" - dodał Andrzej Twarowski z Viaplay.