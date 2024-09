Czytelnicy Sport.pl wybrali następcę Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski

Kto zostanie następcą Wojciecha Szczęsnego w bramce reprezentacji Polski? To pytanie zadają sobie eksperci, dziennikarze i kibice od czasu, gdy 34-latek poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Z tego też powodu na Sport.pl zorganizowaliśmy sondę, w której do wyboru było czterech zawodników, którzy w ostatnich latach byli powoływani do kadry - Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Marcin Bułka i Kamil Grabara.

Czytelnicy Sport.pl wskazali Łukasza Skorupskiego jako następcę Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski

W sondzie oddano ponad trzy tysiące głosów i jej zwycięzcą został Łukasz Skorupski, który otrzymał 39 proc. głosów. To właśnie bramkarz Bolonii wystąpił w ostatnim meczu reprezentacji Polski na Euro 2024, który Biało-Czerwoni zremisowali 1:1 z Francją, a Skorupski kilkakrotnie zatrzymywał m.in. Kyliana Mbappe.

Tuż za nim niezwykła walka była między Marcinem Bułką a Kamilem Grabarą. Pierwszy z nich otrzymał 28 proc. głosów, a drugi 25. Dalej opcja "Ktoś inny" otrzymała 5 proc., a Bartłomiej Drągowski zaledwie 3 proc.! Przypomnijmy, że Michał Probierz na wrześniowe mecze do kadry powołał Skorupskiego, Bułkę, Drągowskiego i Bartosza Mrozka z Lecha Poznań, a pominął Grabarę.

Wyniki sondy Sport.pl na następcę Wojciecha Szczęsnego w bramce reprezentacji Polski:

Łukasz Skorupski - 39 proc.

Marcin Bułka - 28 proc.

Kamil Grabara - 25 proc.

Ktoś inny - 5 proc.

Bartłomiej Drągowski - 3 proc.

Jak co całej sprawy podchodzi Michał Probierz? - Na ten moment nie ma numeru jeden. Mówiłem, nie ma już takiej sytuacji jak wcześniej. Przed nami Liga Narodów i właśnie poprzez nią chcemy przygotować bramkarza, a nawet dwóch, którzy będą na lata w reprezentacji. Chcemy mieć gotową jedynkę na eliminacje do mundialu, ale też gotowego zastępcę, żeby bronił częściej. Pamiętajmy, że Łukasz Skorupski debiutował w kadrze w 2012 roku, a ma tylko 11 meczów. To jest coś, co też chcemy zmienić - mówił selekcjoner na konferencji prasowej.

Reprezentacja Polski w bieżącym tygodniu rozegra dwa mecze wyjazdowe w Lidze Narodów: ze Szkocją (czwartek 5 września) i Chorwacją (niedziela 8 września). Początek obu spotkań o godzinie 20:45. Relacje tekstowe z każdego z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.