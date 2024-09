Kapitalne wieści przed meczem Szkocja - Polska. Lepiej być nie mogło

Już bez Wojciecha Szczęsnego, który zakończył piłkarską karierę, ale m.in. z Mateuszem Boguszem (Los Angeles FC), Jakubem Kamińskim (VfL Wolfsburg) i Mateuszem Kowalczykiem (GKS Katowice) przygotowuje się do pierwszych meczów po Euro 2024 piłkarska reprezentacja Polski. Zgrupowanie Biało-Czerwonych będzie niezwykle krótkie, bo potrwa tylko tydzień.

W czwartek i niedzielę kadrę czekają pierwsze mecze nowej edycji Ligi Narodów, w których Polacy zagrają na wyjeździe ze Szkocją (5 września, Glasgow) oraz Chorwacją (8 września, Osijek). W ten sposób rozpocznie się kolejna walka o utrzymanie w Dywizji A, jak najwyższe rozstawienie w przyszłorocznych eliminacjach do mistrzostw świata, a także o stworzenie zespołu, który skutecznie powalczy w nich o awans.

Niektórzy zawodnicy przybyli do Warszawy z problemami - jedni po wyleczeniu kontuzji (Jakub Moder, Kacper Urbański), inni, jak Piotr Zieliński w Interze Mediolan, nie mieli okazji wiele grać w rozpoczętym sezonie. Ale są też tacy, którzy są w świetnej formie. Dotyczy to m.in. Bartłomieja Drągowskiego (uratował Panathinaikosowi awans do Ligi Konferencji Europy), Kamila Piątkowskiego (RB Salzburg) czy strzelających jak na zawołanie Mateusza Bogusza (LAFC), Krzysztofa Piątka (Basaksehir) i Roberta Lewandowskiego (FC Barcelona).

Trener Michał Probierz ma też jeszcze jedną świetną informację tuż przed inauguracją Nations League. We wtorek w ośrodku treningowym Legia Training Center trenowali wszyscy powołani zawodnicy.

- Wszyscy zdrowi. Dawno tak nie było... - powiedziała nam jedna z osób ze sztabu kadry. To oznacza, że Probierz będzie miał spory komfort przy wybieraniu składu na mecz w Glasgow. Oczywiście, nie zagra w nim bramkarz Bartosz Mrozek, który został powołany tylko do treningów, jak Mateusz Kochalski na Euro 2024. Mało prawdopodobne też, że od pierwszej minuty wystąpią Jakub Moder i Kacper Urbański, ale oni też są w pełni zdrowi, tylko brakuje im rytmu meczowego po wyleczeniu urazu.

Jeszcze w środę o godzinie 1.:15 Polacy odbędą ostatni trening w ojczyźnie na wrześniowym zgrupowaniu. Będzie miał on miejsce ponownie w Legia Training Center w Książenicach. Kolejne zajęcia czekają Biało-Czerwonych już w Szkocji i Chorwacji. Lot do Glasgow reprezentacja Polski ma zaplanowany na godzinę 15.30, a o 19.45 czasu polskiego na Hampden Park odbędzie się konferencja prasowa Michała Probierza oraz jednego z zawodników.

Zawodnicy powołani na wrześniowe zgrupowanie:

Bramkarze: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek (treningi).

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Piątkowski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska.

Pomocnicy: Mateusz Bogusz, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Jakub Kamiński, Mateusz Kowalczyk, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.