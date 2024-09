Jest głos z bliskiego otoczenia Szczęsnego. Zero wątpliwości ws. kadry

Jeszcze kilka tygodni temu kibice i eksperci zastanawiali się, do jakiego klubu po siedmioletniej erze w Juventusie trafi Wojciech Szczęsny. Mówiło się o transferze do saudyjskiego Al-Nassr, powrocie do Arsenalu czy przenosinach do Hiszpanii, gdzie nasz golkiper miałby zawiesić buty na kołku. Tymczasem Szczęsny w wieku 34-lat z dnia na dzień ogłosił sensacyjne wieści o zakończeniu kariery. "Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa ścieżka, pokaże tylko czas. Ale jeśli ostatnie 18 lat czegoś mnie nauczyło, to tego, że nic nie jest niemożliwe i uwierzcie mi, będę marzył o WIELKICH rzeczach!" - pisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta zdobyła srebrny medal na IO. "Walczyłam o marzenia"

Szczęsny wróci z emerytury? Te słowa mówią wszystko

Kilka dni później reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami ze Szkocją i Chorwacją w Lidze Narodów. Rzecz jasna nie pojawił się na nim Wojciech Szczęsny, jednak temat jego zakończenia kariery był bardzo gorący na konferencji prasowej. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Michał Probierz, który po cichu liczy na to, że lada moment były zawodnik Juventusu znów wróci między słupki.

- Wiem, jak jest w sporcie. Tyle lat w piłce mogło Wojtka zmęczyć i świadomość wolności jest wtedy nieco inna. Wierzę, że za pół roku będzie gdzieś bronił. Niech teraz odpocznie, zobaczymy, co będzie w październiku. Może być wtedy różnie, bo życie przynosi różne historie. A jak się raz pożegnało, można znowu przywitać - nieraz tak bywało w przeszłości. Mamy przecież sporo przykładów 40-letnich bramkarzy. To jest trochę inna pozycja na boisku, dlatego ja bym spokojnie do tego podszedł - mówił wprost selekcjoner, mając nadzieję na wielki powrót Szczęsnego, którego zawsze postrzegał jako "jedynkę".

Mimo to wydaje się, że decyzja 84-krotnego reprezentanta Polski jest ostateczna. W wywiadzie dla kanału Meczyki.pl ponownie potwierdził, że jego przygoda z piłką dobiegła końca, a obecnie głównym priorytetem jest czas poświęcany rodzinie. Ostatnio z jedną z osób z otoczenia Wojciecha Szczęsnego skontaktował się portal WP SportoweFakty. Tajemniczy informator również nie miał w tej kwestii żadnych wątpliwości.

- Jeżeli Wojtek podejmie decyzję, to na amen. Raczej odbieram słowa trenera jako życzeniowe myślenie - zdradziła bliska byłemu bramkarzowi osoba. W takiej sytuacji obecnie w naszej kadrze nie ma golkipera numer jeden, który nie musiałby bać się o miejsce w podstawowym składzie. Najbliższe mecze Ligi Narodów będą szansą dla Skorupskiego, Bułki i Drągowskiego na pokazanie się z jak najlepszej strony. Kto wie, być może finalnie to Probierz okaże się prorokiem, a jego marzenia o powrocie Szczęsnego zostaną spełnione.