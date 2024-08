O Szczęsnym pisze cały świat. Wszyscy powtarzają jedno

Wojciech Szczęsny totalnie zaskoczył kibiców na całym świecie. W wieku zaledwie 34 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę. Wszystko po tym, jak kilkanaście dni temu rozwiązał kontrakt z Juventusem. Wydawało się, że reprezentant Polski znajdzie nowego pracodawcę, ale postanowił inaczej. - Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - ogłosił na Instagramie. O decyzji słynnego golkipera rozpisują się już zagraniczne media.

Włosi w szoku po tym, co napisał Szczęsny. "Zaskakująca zapowiedź"

Spore poruszenie trwa przede wszystkim we Włoszech, gdzie Szczęsny spędził ostatnie lata. - Szczęsny szokuje: "Odchodzę z futbolu, moje serce nie jest już gotowe" - donosi w tytule "Corierre dello Sport". - Zaskakująca zapowiedź Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz, który we Włoszech nosił koszulki Romy i Juventusu i bronił słupków Polski na ostatnich mistrzostwach Europy, ogłosił swoje pożegnanie z piłką nożną - dodano. - Wojciech Szczęsny odchodzi z futbolu. Po rozstaniu z Juventusem polski bramkarz postanowił zawiesić buty i rękawice na kołku - pisze z kolei "Tuttosport".

Brytyjskie "Metro" decyzję Szczęsnego nazywa "szokującą". - Były bramkarz Arsenalu i Juventusu, Wojciech Szczęsny, odchodzi na piłkarską emeryturę w wieku 34 lat po błyskotliwej karierze - alarmuje zaś dziennik "The Sun".

Tak "New York Times" pisze o Szczęsnym. "Negocjacje upadły"

O losach 84-krotnego reprezentanta Polski pisze także amerykański "New York Times". - Zdobył 11 trofeów w Anglii i we Włoszech w ciągu 15 lat kariery zawodowej. Na początku tego miesiąca Szczęsny zgodził się na rozwiązanie kontraktu z Juventusem rok przed wygaśnięciem. Klub prowadził rozmowy na temat sprzedaży reprezentanta Polski do saudyjskiego Al-Nassr na początku tego lata, ale negocjacje upadły - przypomina.

Wieści niosą się także po Francji. - Pozostający bez klubu od czasu odejścia kilka dni temu z Juventusu Wojciech Szczęsny podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu się z profesjonalnej piłki nożnej! Pomimo ofert, zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej, Polak zajmie się inną działalnością - opisuje portal Foot01.

"Niespodziewana decyzja" - tak ocenił ją natomiast czeski portal sport.cz. - Szczęsny w Juventusie był zmiennikiem legendarnego Gianluigiego Buffona i wkrótce zastąpił go jako numer jeden. Stracił to stanowisko latem, gdy nowy trener Thiago Motta postanowił postawić na sprowadzonego z Monzy Michele Di Gregorio - wyjaśniono.