Coraz gorsze wiadomości dla Casha. Kontuzja, a teraz to

"Cash w poniedziałek przeszedł wstępne badania. Według naszych informacji ma naderwany mięsień uda. Lekarze przekazali mu, że czeka go miesięczna przerwa w grze. We wrześniu raczej zatem nie będzie go na boisku" - przekazał dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski.

Problemów Casha ciąg dalszy. Aston Villa chce mu sprowadzić konkurenta

Matty Cash doznał kontuzji w niedzielnym meczu z Arsenalem. W pewnym momencie położył się na murawie, a niepokojące było to, że nie doszło wcześniej do kontaktu z rywalem. Murawę opuścił o własnych siłach, ale szedł dość niepewnie. Stało się jasne, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Zmienił go Kosta Nedeljković.

Kontuzja oznacza, że Cash straci wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jego notowania w narodowych barwach nie były ostatnio zbyt wysokie - Michał Probierz nie powołał go na Euro 2024. Tym razem 27-latek na pewno opuści spotkania Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją.

Jakby tego było mało, nie najlepsze wieści dla obrońcy przekazują angielskie media. TEAMtalk informuje, że Aston Villa rozważa kilka ruchów na rynku transferowym, w tym sprowadzenie gracza właśnie na pozycję Casha. Zespół Unaia Emery'ego rywalizuje na wielu frontach. Oczywiście w Anglii, ale też zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, potrzebne są zatem wzmocnienia.

Nazwiskiem sondowanym przez Aston Villę jest Joe Gomez. To reprezentant Anglii, doświadczony piłkarz Liverpoolu. Gomez może grać na każdej pozycji w obronie. Według "The Sun" za taki transfer Aston Villa musiałaby zapłacić około 45 mln euro, ale niewykluczone, że dojdzie do wypożyczenia.

Od 2020 roku, kiedy Cash trafił do klubu, nie miał większych problemów z miejscem w składzie. Rozegrał 144 mecze dla zespołu z Villa Park i był pewnym punktem zespołu. W reprezentacji, w której debiutował za kadencji Paulo Sousy, zagrał w 15 meczach. Raz wpisał się na listę strzelców. W 2022 roku pokonał bramkarza Holandii. Cash wystąpił także na mistrzostwach świata w Katarze.