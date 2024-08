Ronaldo pojawi się na losowaniu Ligi Mistrzów. Niewiarygodne, co planuje UEFA

Faktem jest, że Cristiano Ronaldo to żywa legenda piłki nożnej i jeden z najlepszych, a dla niektórych pewnie i najlepszy piłkarz w historii. Odkładając jednak na bok tę debatę, to Portugalczyk pobił i ustanowił tyle rekordów, że wiele z nich przez długi czas może pozostać nieosiągalnych dla innych piłkarzy. Tak jest m.in. w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył 140 bramek i jest najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek. Drugi jest Leo Messi, który ma 129 goli, a trzeci Robert Lewandowski - 94 trafienia.

Cristiano Ronaldo otrzyma specjalną nagrodę za dokonania w Lidze Mistrzów

I właśnie dlatego UEFA chce uhonorować Cristiano Ronaldo jako najlepszego strzelca w historii Ligi Mistrzów podczas najbliższej ceremonii losowania fazy ligowej tych rozgrywek w sezonie 2024/2025. Portugalczyk otrzyma specjalną nagrodę z rąk prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina.

- Cristiano Ronaldo jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Ligi Mistrzów. Jego niezwykłe osiągnięcia w strzelaniu goli w tych rozgrywkach zdają się być skazane na przetrwanie próby czasu, stanowiąc niezwykłe wyzwanie do pokonania dla przyszłych pokoleń. Przez ponad dwie dekady nieustannie ewoluował i udoskonalał swoją grę, zachowując jednocześnie młodzieńczą pasję do strzelania i świętowania goli. Jego profesjonalizm, etyka pracy, poświęcenie i umiejętność pokazania się na największej scenie to cechy, do których powinni dążyć piłkarze na całym świecie - powiedział Ceferin cytowany przez oficjalną stronę UEFA.

Jakie rekordy ustanowił jeszcze Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów? To m.in. siedem tytułów króla strzelców, najwięcej bramek zdobytych w jednej edycji Ligi Mistrzów (17 w 2013/2014). Do tego jest jedynym piłkarzem, który zdobył bramki w trzech finałach (2008, 2014, 2017) i ponadto jest rekordzistą pod względem najdłuższej serii meczów ze strzelonym golem. Zdobywał bramki w 11 kolejnych meczach od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r. Ma na koncie również osiem hat-tricków w tych rozgrywkach.

Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów:

występy: 183

bramki: 140

zwycięstwa: 5 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

król strzelców: 7 razy (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

najwięcej goli w jednym sezonie: 17 (2013/14)

najdłuższa seria zdobytych bramek: 11 meczów

Specjalną nagrodę Cristiano Ronaldo otrzyma w czwartek 29 sierpnia w Grimaldi Forum w Monako podczas losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów.