Oto skład Polaków na mecz z Francją! Są duże zmiany

"Ja nic nie wiem - śmiał się Michał Probierz, którego w niedzielę wieczorem spotkaliśmy w hotelowym lobby. - Tylko nic im nie mów - selekcjoner dalej żartował, gdy po chwili zobaczył, że rozmawiamy trenerem bramkarzy Andrzejem Dawidziukiem" - pisali we wtorek rano Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak, nasi wysłannicy na Euro 2024 przed ostatnim meczem fazy grupowej z Francją.

REKLAMA

Zobacz wideo Dortmund kocha Łukasza Piszczka!

Tak polska zagra w meczu z Francją

Dziennikarze Sport.pl prognozowali też skład kadry. "Powinien wyglądać tak: Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz (Sebastian Walukiewicz), Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Moder (Sebastian Szymański), Piotr Zieliński, Kacper Urbański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski" - czytaliśmy rano.

Praktycznie idealnie przewidzieli skład Biało-Czerwonych. Z jednym wyjątkiem - w składzie jednak nie ma Bartosza Slisza.

W porównaniu do spotkania Polaków z Austrią, trener Michał Probierz zrobił aż pięć zmian w składzie. W "11" są Skorupski, Moder, Urbański, Szymański i Lewandowski, a nie ma: Szczęsnego, Piotrowskiego, Slisza, Buksy i Piątka.

Polacy nie mają już szans na wyjście z grupy. Nawet zwycięstwo z Francją nim - oprócz godnego pożegnania z turniejem - im nie da. Tymczasem nasi rywale walczą o zwycięstwo w grupie. Mają tyle samo punktów (cztery), co Holendrzy, którzy zmierzą się z Austrią (wtorek, godz. 18).

Początek spotkania Polska - Francja we wtorek o 18. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE. We wtorek odbędą się jeszcze dwa spotkania Euro w grupie C: Anglia - Słowenia oraz Dania - Serbia (oba godz. 21).

Skład reprezentacji Polski na mecz z Francją:

Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Jakub Moder - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Kacper Urbański, Robert Lewandowski.

Skład Francji: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Rabiot, Kante, Tchouameni - Dembele, Mbappe, Barcola.