Francuz brutalny dla Polaków. Prawda o naszej kadrze może zaboleć

We wtorek reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz na Euro 2024. O 18:00 w Dortmundzie drużyna Michała Probierza zagra z aktualnymi wicemistrzami świata - Francuzami. Nasz zespół szanse na wyjście z grupy stracił już w piątek.

Polacy odpadli z mistrzostw Europy jako pierwsi. Stało się tak po porażkach z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3). Po piątkowym spotkaniu w Berlinie nasze szanse były jedynie matematyczne. Nadzieje największych optymistów pogrzebał bezbramkowy remis w meczu Francja - Holandia.

Chociaż w 1/8 finału zagra aż 16 z 24 uczestników Euro 2024, to kolejny raz w tym gronie zabraknie Polaków. Drużyna Probierza nie ma już szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie, a jej występ na turnieju brutalnie podsumował były reprezentant Francji, Mikael Silvestre.

- Polska i Szkocja to były najgorsze drużyny na Euro. Gdybym miał wskazać tylko jedną, postawiłbym na Szkocję. Mieli bardzo trudny początek turnieju i chyba nikt nie byłby w stanie pozbierać się po czymś takim. Polska bez Roberta Lewandowskiego to nie jest ten sam zespół. On ma wielki wpływ na drużynę. Nie poszło im na mistrzostwach, więc mogą już patrzeć w przyszłość - powiedział Silvestre w rozmowie z portalem bettingexpert.com.

Były reprezentant Francji ostro o Polakach

Chociaż ocena byłego zawodnika Manchesteru United była dla nas bardzo surowa, to jednocześnie Silvestre przestrzegł swoich rodaków przed meczem z Polską. Francja będzie chciała nas ograć, by zająć pierwsze miejsce w grupie D.

- Trzeba uważać na drużyny, które nie mają nic do stracenia, bo po prostu chcą wygrać. One się niczego nie boją, bo nie odczuwają presji. Musimy uważać, bo Polacy zagrają swobodnie. Nie widzieliśmy wiele dobrego w ich grze. Zwłaszcza że kontuzjowany był Lewandowski, który nie jest w pełni sił. Ale nie będzie to dla nas łatwy mecz - dodał Silvestre.

47-letni dziś Silvestre grał nie tylko w Manchesterze United, ale też m.in. Interze Mediolan i Arsenalu. Francuz to czterokrotny mistrz Anglii i zdobywca Ligi Mistrzów w sezonie 2007/08.

W kadrze rozegrał 40 meczów, strzelił dwa gole. W 2006 r. został wicemistrzem świata, rozgrywając na mundialu w Niemczech jedno pełne spotkanie. W 2001 r. i 2003 r. Silvestre triumfował z Francuzami w Pucharze Konfederacji FIFA.