Nie uwierzysz, kto pojawił się na ulicach Dortmundu. "Blamaż, blamaż..."

Samo południe, centrum Dortmundu. Od razu po wyjściu z metra, wita nas z głośników ciężki polski rap. "Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę" - kiwają głowami nie tylko polscy, ale też francuscy kibice. Dobrze bawią się jedni i drudzy, ale po chwili jeszcze lepiej, gdy z głośników lecą pierwsze dźwięki francuskiego hitu "Voyage voyage", którego polscy kibice od razu zaczęli przerabiać na "Blamaż, blamaż". Wspólne tańce i śpiewy porywają nawet jednego Szkota, który w kilcie wyraźnie wczorajszy - a może nawet przedwczorajszy - chwilę wcześniej przysypiał na schodach pod kościołem św. Rajnolda w Dortmundzie.

Polscy kibice szukali Mariusza Pudzianowskiego

- Taki wielki, a się schował - żartują polscy kibice, którzy szukają Mariusza Pudzianowskiego. Były strongman i kulturysta, a obecnie zawodnik mieszanych sztuk walki już kilka dni temu został przyłapany na Dworcu Centralnym w Warszawie. Wydawało się, że wsiądzie wtedy do pociągu i pojedzie z kibicami na mecz z Austrią do Berlina.

Pudzianowski do Berlina jednak nie dojechał. Po tej akcji, która zapowiadała się hitowo, spadła na niego fala krytyki. We wtorek doleciał jednak do Dortmundu, gdzie w centrum robił sobie zdjęcia z kibicami. - Był tu przed chwilą, ale była taka kolejka, że nawet nie próbowaliśmy podchodzić - tłumaczy nam jeden z kibiców, który popijał piwo w ogródku.

Choć do meczu zostało jeszcze pięć godzin, a kibice na ulicach Dortmundu bawią się całkiem dobrze, od razu witać, że to jest inny poziom zabawy - gorszy - niż kilka dni temu w Berlinie, który został przejęty przez Polaków i Austriaków. To nawet można zrozumieć, bo reprezentacja Michała Probierza we wtorek z Francją zagrają już tylko o honor. Bez względu na wynik, Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie i zaraz po meczu wróci do kraju. Początek spotkania Polska - Francja o 18.