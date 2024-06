Media: Jest decyzja ws. występu Kyliana Mbappe z Polską

W samej końcówce meczu z Austrią (1:0) Kylian Mbappe zderzył się z jednym z rywali i złamał nos. Wydawało się wtedy, że w najgorszym wypadku będzie to koniec turnieju dla nowej gwiazdy Realu Madryt. Ostatecznie badania wykazały, że nie będzie tak źle, chociaż Mbappe kolejny mecz z Holandią (0:0) przesiedział na ławce rezerwowych.

Kylian Mbappe ma wrócić do podstawowego składu reprezentacji Francji

Po remisie z Holandią reprezentacja Francji nie jest pewna pierwszego miejsca w grupie i jeśli chce sobie je zapewnić, to musi wygrać z Polską większą liczbą bramek niż Holandia z Austrią. Tym samym na pewno potrzebny będzie do tego Kylian Mbappe, gdyż w dwóch meczach Francuzi zdobyli zaledwie jedną bramkę i było to trafienie samobójcze.

Radio France i RMC Sport zgodnie informują, że we wtorkowym meczu z Polską Kylian Mbappe wróci do podstawowego składu reprezentacji Francji i w linii ataku zagra z Bradleyem Barcolą i Ousmanem Dembele. "Coraz większa szansa na trójkę z przodu Barcola-Mbappé-Dembélé. To będzie egzekucja" - ocenił wprost profil Trójkolorowa Piłka, który zajmują się francuskim futbolem.

Taki tercet we francuskim ataku będzie wprost oznaczał, że polscy obrońcy będą musieli sobie radzić z bardzo szybkimi i nieszablonowymi zawodnikami, którzy w każdej chwili mogą zrobić coś z niczego.

Według francuskich mediów nie będzie dużych zmian w składzie Francji i jedyną niespodzianką może być posadzenie Antoine'a Griezmanna na ławce. Radio France twierdzi, że w takim zestawieniu wicemistrzowie świata wyjdą na mecz z Polską:

Mike Maignan - Theo Hernandez, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Jules Kounde - Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante - Bradley Barcola, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele

Czy ten skład się potwierdzi? O tym przekonamy się około godziny 17:00. Wtedy też poznamy jedenastkę, którą do gry desygnuje Michał Probierz. Początek meczu Polska - Francja o 18:00, a relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.