Tak Boniek zareagował na mszę w intencji polskiej kadry

Reprezentacja Polski trafiła do wymagającej grupy, w której zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji na Euro 2024 Biało-Czerwoni otrzymali ogromny cios, bo Robert Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda w trakcie spotkania z Turcją (2:1) na Stadionie Narodowym. W związku z tym jego występ przeciwko Holandii jest wykluczony.

Zbigniew Boniek zareagował na mszę w intencji polskiej kadry

Polska skazywana jest na porażkę w meczu z Holandią, ale, cytując klasyka: "jak trwoga, to do Boga!". Z takiego założenia wyszedł Cezary Kulesza. - Zaraz jedziemy do kościoła, żeby pomodlić się za naszą reprezentację. Cały zarząd, komisja rewizyjna i sponsorzy - wyznał Kulesza w programie "Euro Insajder prosto z Hamburga!" na kanale Meczyki.pl.

Na te wieści błyskawicznie zareagował Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem mediów społecznościowych zacytował profil Meczyki.pl. - Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud, Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud….. - napisał Boniek na portalu X. Dodał też dwa emotikony przedstawiające znak kciuka w górę.

Ostatecznie, jak poinformowali Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, Cezary Kulesza i inni przedstawiciele naszej federacji nie wzięli udziału we mszy świętej. - [Jacek Bystron - przyp. red] od razu przeprosił wszystkich wiernych i poinformował, że na mszy ostatecznie zabrakło prezesa Cezarego Kuleszy i innych przedstawicieli z PZPN, których zatrzymały obowiązki narzucone przez UEFA - czytamy w uzasadnieniu.

Mecz Polska - Holandia w ramach fazy grupowej Euro 2024 odbędzie się w niedzielę 16 czerwca na Volksparkstadion w Hamburgu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 15:00.