Lewandowski kontuzjowany, a tu nagle Probierz ogłasza

Paweł Dawidowicz nabawił się urazu w poniedziałkowym sparingu z Turcją. Od tego czasu trenuje wyłącznie indywidualnie. Cały czas są wątpliwości co do tego, czy będzie mógł zagrać z Holendrami.

Nowe wieści ws. Dawidowicza

Obrońca Hellasu Werona zmaga się z problemami mięśniowymi i nie może się z nimi uporać. Przez to nie trenuje z resztą drużyny.

"Jako ostatni z szatni wyszedł Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski tylko spojrzał na murawę i poszedł na górę zabytkowej trybuny na Eilenriedestadion, gdzie kadra Probierza ma przygotowaną siłownię. Był tam już Paweł Dawidowicz, który jeździł na stacjonarnym rowerku. To nie jest dobra wiadomość dla reprezentacji Polski, bo to kolejny trening, w którym obrońca Hellasu Verona nie bierze udziału" - opisywali nasi wysłannicy w Hanowerze, Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski.

Selekcjoner Michał Probierz powiedział nieco więcej o sytuacji Dawidowicza. Okazuje się, że ostateczna decyzja co do jego występu jeszcze nie zapadła, a nie chce jej podejmować bez konsultacji z lekarzami. Na pewno nie zagra Robert Lewandowski, do dyspozycji pozostaje Karol Świderski

- Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to zaczął indywidualne treningi. Karol Świderski brał normalnie udział w treningu, a co do Pawła Dawidowicza i jutrzejszego meczu decyzję podejmiemy dziś wieczorem. Bez zdania lekarza nie podejmę ruchu, który mógłby zagrozić zdrowiu piłkarza. Zdrowie piłkarzy jest dla mnie najważniejsze, bo wierzę, że jeszcze wielu ich będziemy potrzebować - powiedział na konferencji prasowej.

Jednocześnie Probierz zapewnił, że Lewandowski zasiądzie na ławce rezerwowych na stadionie w Hamburgu. Nie będzie zgłoszony do gry, ale będzie uprawiony do obecności na ławce jako członek reprezentacji Polski.

Pozostali piłkarze są zdrowi i gotowi do gry w pierwszym spotkaniu w ramach mistrzostw Europy.

Mecz Polska - Holandia w niedzielę o godzinie 15:00.