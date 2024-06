Rozbiór klubu ekstraklasy trwa w najlepsze. Aż sześciu piłkarzy odchodzi

Korona Kielce nie mogła sobie wymarzyć lepszego zakończenia sezonu. Najpierw pewnie pokonała u siebie Ruch Chorzów 2:0, a następnie pogrążony w kryzysie Lech Poznań 2:1. Fatalna końcówka rozgrywek w wykonaniu Warty Poznań sprawiła, że to właśnie ten zespół musiał pogodzić się ze spadkiem do I ligi. Mimo że Korona ma powody do zadowolenia, to w klubie doszło do gigantycznych zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo No Scotland, no party! Szalony mecz otwarcia Euro 2024

Korona Kielce rozstaje się z sześcioma piłkarzami. Byli gracze mogą wrócić do klubu

Dotychczasowy prezes Łukasz Jabłoński niespodziewanie złożył rezygnacje, natomiast błyskawicznie powołano jego następcę, którym został Karol Jakubczyk. Pierwszą zmianą było rozstanie z dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim. Niedługo później ogłoszono, że jego miejsce zajmie Paweł Tomczyk, który pracował ostatnio w Motorze Lublin. Dodatkowo dyrektorem marketingu przestała być Daria Wollenberg, a ze sztabu szkoleniowego odeszli Jacek Kiełb oraz Grzegorz Opaliński.

Koniec sezonu to również okres, w którym trzeba podjąć decyzje co do przyszłości piłkarzy. Wiemy już, że z zespołem pożegnali się Jacek Podgórski oraz Bartosz Kwiecień, którzy skorzystali z oferty Miedzi Legnica, a ponadto Jakub Łukowski, który wzmocni Widzew Łódź. Korona opublikowała w sobotę komunikat, w którym podała, że kontrakty aż sześciu piłkarzy nie zostaną przedłużone. Do tego grona należą: Konrad Forenc, Marius Briceag, Kyryło Petrow, Fredrik Krogstad, Dalibor Takac oraz Petteri Forsell.

Korona rozpoczęła właśnie okres przygotowawczy do nowego sezonu, a do zespołu włączono siedmiu zawodników z grup młodzieżowych m.in. młodzieżowego reprezentanta Polski Adama Hańćko. Jak wygląda za to sytuacja transferowa?

Portal Echo Dnia poinformował, że niedawno w klubie pojawiło się dwóch byłych piłkarzy: Marcin Cebula oraz Wiktor Długosz. Ten pierwszy pożegnał się ostatnio z Rakowem Częstochowa, natomiast skrzydłowy po nieudanym wypożyczeniu do Ruchu Chorzów wróci do drużyny Marka Papszuna, z którą ma jeszcze rok kontraktu.

Zaznaczono jednak, że dużo bardziej prawdopodobny jest transfer Długosza, gdyż trudno będzie dogadać się z Cebulą w kwestiach finansowych. Korona wyraża również zainteresowanie Maciejem Kikolskim z GKS-u Tychy, a do końca czerwca ma czas, by wykupić z Rakowa bramkarza Xaviera Dziekońskiego.