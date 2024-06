Media: Wieczysta idzie jak po swoje. Kolejny transfer piłkarza z klubu Ekstraklasy

Choć piłkarze przebywają obecnie na urlopach, a piłkarski świat żyje mistrzostwami Europy, Wieczysta nie traci czasu na rynku transferowym. Do tej pory klub sprowadził Chumę i Daniela Sandovala z trzecioligowej hiszpańskiej Meridy, Michała Feliksa i Lisandro Semedo z Radomiaka Radom, a także Daniela Mikołajewskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jak się okazuje, na tym nie koniec transferowej ofensywy Wieczystej. Pojawiły się nawet informacje o tym, że krakowski klub interesuje się Josue, jednak sam zawodnik zdementował doniesienia.

Media: Wieczysta Kraków pozyska zawodnika beniaminka Ekstraklasy

Kilka dni temu Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl poinformował, że Wieczysta jest zainteresowana pozyskaniem bramkarza Antoniego Mikułko z Lechii Gdańsk. W weekend te doniesienia potwierdziła "Interia". W przypadku 19-letniego bramkarza ma to być transfer definitywny.

Dla bramkarza byłoby to drugie podejście do Wieczystej. Przebywał on w niej już na wypożyczeniu wiosną 2023 roku. Latem wrócił do Lechii Gdańsk i przez moment był "jedynką" w bramce drużyny Szymona Grabowskiego. Później jednak do klubu przybył Bogdan Sarnawski i wygryzł młodego Polaka ze składu. Pod koniec sezonu w otoczeniu Lechii dało się usłyszeć, że Mikułko przymierzany jest do opuszczenia klubu.

Według "Interii" Wieczysta sprowadzi także innego bramkarza 20-letniego Oskara Mielcarza ze Śląska Wrocław, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Wiśle Puławy, i to on będzie rywalizował z Mikułko o miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu Sławomira Peszki.

Mikułko w minionym sezonie rozegrał cztery mecze (trzy w I lidze i jeden w Pucharze Polski), a Mielcarz w II lidze rozegrał 27 meczów.