Lewandowski wyszedł na trening reprezentacji w Hanowerze. Mamy zdjęcia

Robert Lewandowski przedwcześnie zakończył występ w poniedziałkowym sparingu reprezentacji Polski z Turcją (2:1). W swoim 150. meczu w narodowych barwach zaliczył asystę, ale już po upływie 33 minut musiał opuścić boisko. We wtorek przekazano szczegóły ws. jego stanu zdrowia.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - w ten sposób wypowiadał się lekarz reprezentacji dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN.

Te informacje przekazywane były we wtorek. Od tego czasu sytuacja mogła się już zmienić. Czy na tyle, aby wystąpić przeciwko Holendrom? Michał Probierz na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami zaczął od dobrych wiadomości.

- Jest postęp, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Sztab medyczny robi wszystko, aby postawić go na nogi - powiedział. - Co ten postęp oznacza? To, że wychodzi w piątek na trening i prawdopodobnie będzie gotowy na Austrię, ale dziś nie rozmawiajmy o tym meczu. Przed nami Holandia - przypomniał selekcjoner.

Lewandowski rzeczywiście pojawił się na treningu biało-czerwonych. O tym, że szans na występ z Holandią nie ma, Probierz mówił już w środę.

Optymistyczne doniesienia ws. Lewandowskiego przekazywał dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. - Lewandowski czuje się coraz lepiej. Dzisiaj ma zacząć truchtać. Ale szans na występ z Holandią wciąż nie ma. "Lewy" ma być gotowy na Austrię - przekazał.

Dziennikarze Sport.pl uchwycili Lewandowskiego obecnego podczas piątkowego treningu. Polscy kibice z pewnością mają nadzieję, że kapitan będzie gotowy na drugie spotkanie w grupie. Do polsko-austriackiego starcia został równo tydzień. Na początku Lewandowski pojawił się na murawie, gdzie kadra spotkała się władzami związku i Rafałem Brzoską z Inpostu, który przedłużył umowę z PZPN-em. Chwilę później można było oglądać Lewego na koronie stadionu treningowego, gdzie jeźził na rowerze stacjonarnym. Reszta treningu była zamknięta dla mediów.