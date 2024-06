Nawałka wskazał odkrycie w kadrze Probierza. "Wielki talent"

W kadrze Michała Probierza na Euro 2024 znalazł się tylko jeden debiutant. Mowa o Kacprze Urbańskim z Bolonii, który w poprzednim sezonie wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. - Czy jestem objawieniem? Myślę, że można tak powiedzieć. Szkoda, że nie wykorzystałem tego strzału w meczu z Turcją, na pewno bym nie odfrunął. Jak będę dostawał więcej minut, to będę wykorzystywał takie sytuacje - mówił Urbański w wywiadzie dla TVP Sport po rywalizacji z Turcją (2:1) na Stadionie Narodowym.

- Kacper wszedł do reprezentacji jak do swojej szatni w klubie, w którym jest na co dzień. Jest pewny siebie zarówno na boisku, jak i w szatni. To olbrzymi talent - tak o 19-latku w Foot Trucku mówił Karol Świderski, zawodnik Hellasu Verona. - Urbański jest piłkarzem plastycznym, a przy okazji jest bardzo inteligentny taktycznie, dużo widzi na boisku - mówił nam jeden z lokalnych dziennikarzy w Bolonii, gdy zapytaliśmy go o Urbańskiego.

Nawałka wskazał odkrycie w kadrze Probierza. "To świadczy o skali jego talentu"

Adam Nawałka udzielił wywiadu "Super Expressowi" tuż przed rozpoczęciem Euro 2024. Były trener biało-czerwonych z lat 2013-2018 wskazał, kto może być odkryciem w polskiej kadrze podczas turnieju. - Kto nie ogląda ligi włoskiej, to na pewno był zaskoczony postawą Kacpra Urbańskiego. Ja pamiętam go, gdy mając niespełna 16 lat debiutował u trenera Piotra Stokowca w Lechii i zrobił wielkie postępy. W jego wieku w lidze debiutowały wyjątki jeśli chodzi o całą historię polskiej piłki, więc to świadczy o skali jego talentu - powiedział.

- To zawodnik, który może stać się odkryciem tych mistrzostw, a na pewno bardzo wartościowym piłkarzem naszej drużyny. To nieoczywisty zawodnik w kadrze Michała Probierza. W meczach eliminacyjnych i barażowych świetnie spisywał się Jakub Piotrowski, ponowną szansę dostał Nicola Zalewski, mimo że praktycznie nie grał w klubie - dodał Nawałka. W dalszej części wywiadu, w odpowiedzi na pytanie o brak Roberta Lewandowskiego przeciwko Holandii trener stwierdził, że to "ogromna strata".

Nawałka mówi o występie Polski na Euro. "Historia pokazała, że można"

Nawałka przyznał w wywiadzie, że podchodzi ze spokojem do występów Polski na Euro. - Nie chcę prorokować, bo nie jestem wróżką. Ale na naszych oczach rodzi się drużyna, która daje wiele radości i napawa optymizmem. Eliminacje były nieudane, ale w barażach pozytywne emocje odżyły i piłka znowu zaczęła łączyć. Dzięki koncepcji selekcjonera, fachowości całego sztabu był krok do przodu i widoczny progres. Teraz trzeba to potwierdzić w mistrzostwach Europy. Dlatego jestem pozytywnie nastawiony - tłumaczy były selekcjoner.

- Po to się jedzie na mistrzostwa i wychodzi na boisko z myślą o zwycięstwie, a nie o remisie. Przed każdym meczem jest wynik 0:0 i to od nas zależy, jak będziemy przygotowani i jak się potoczy. Historia pokazała, że można wygrywać z najlepszymi. Trzymajmy kciuki za naszych. Wiemy, w jak silnej grupie się znaleźliśmy - podsumował Nawałka.

W pierwszym spotkaniu podczas Euro 2024 Polska zagra w Hamburgu z Holandią. Ten mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.