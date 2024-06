"Lewandowski kontuzjowany?" Trener Holendrów wypalił, co o tym sądzi

- Sztab medyczny kadry robi wszystko, aby doprowadzić Lewandowskiego do zdrowia na starcie z Austrią [21 czerwca - red.]. Snajper korzysta między innymi z kriokomory, co ma przyspieszyć rekonwalescencję. Dziś zostanie w hotelu pod opieką fizjoterapeuty i nie będzie go na treningu kadry - przekazał w środowy poranek Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Kolejne wieści o stanie zdrowia Lewandowskiego mają pojawić się w czwartek i wówczas będzie można określić, kiedy wróci on na boisko.

Ronald Koeman ma wątpliwości ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski kontuzji nabawił się w pierwszej połowie meczu towarzyskiego z Turcją (2:1). Badania wykazały, że doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda prawej nogi. Powszechnie panuje przekonanie, że Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu Euro 2024 przeciwko Holandii.

Jednak z dystansem do tych informacji podchodzi selekcjoner Holendrów Ronald Koeman i dał temu wyraz na środowej konferencji prasowej. - Czy Lewandowski jest kontuzjowany? Nie wiem. Nie wiadomo, czy wszystkie informacje są prawdziwe. W niedzielę zobaczymy, czy zagra, czy nie - powiedział Koeman cytowany przez voetbalnieuws.nl.

- Zawsze mam wątpliwości - wyjaśnił szkoleniowiec pytany o to, czy wierzy w kontuzję polskiego zawodnika. - Mówimy o fantastycznym napastniku. Jego liczby mówią wszystko. Polska wygrała dwa mecze towarzyskie, a zwycięstwa budują pewność siebie. Oczekujemy silnej reprezentacji Polski - dodał cytowany przez portal vi.nl.

Czy faktycznie kontuzja Roberta Lewandowskiego to może być zasłona dymna ze strony Michała Probierza? Na ten temat jasno w środę wypowiedział się sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.

- Tego typu spekulacje nie z nami i nie dla nas. My nie spekulujemy i nie chcemy bawić się w tego typu gry. Jest oficjalny komunikat lekarski. Nie robiłbym z tego większej historii, niż ona faktycznie jest. To normalna sytuacja. Zawodnicy są po wyczerpującym sezonie, przyjechali na zgrupowanie, zagrali w meczach towarzyskich i takie urazy mogą się zdarzać. To jest normalne życie piłkarskie - podkreślił.

Mecz Polska - Holandia na Euro 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00. W kolejnych meczach Biało-Czerwoni zagrają z Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.