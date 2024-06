A jednak! Kulesza nie zostawił złudzeń ws. Lewandowskiego i Świderskiego

We wtorkowe późne popołudnie reprezentacja Polski dotarła do Hanoweru, gdzie przygotowuje się do Euro 2024. "Nie tylko Robert Lewandowski i inni piłkarze z kadry Michała Probierza, bo także działacze z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą na czele, ale również m.in. Mieczysław Golba, czyli polityk Suwerennej Polski i wiceprezes PZPN. We wtorek wieczorem pod hotelem kadry w Hanowerze fetowani przez kibiców byli wszyscy" - relacjonowali z Niemiec Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski powiedzieli o kontuzjowanych piłkarzach. "To nie wina murawy na Narodowym"

W rozmowie z portalem Meczyki.pl prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza i sekretarz generalny Łukasz Wachowski byli pod wrażeniem tak ciepłego przyjęcia ze strony polskich kibiców w Hanowerze. Następnie poruszyli temat m.in. urazów, z którymi zmagają się Robert Lewandowski czy Karol Świderski.

- Jest kilku zawodników kontuzjowanych. Najbardziej nas boli kontuzja Roberta Lewandowskiego, ale wiemy, że wszyscy piłkarze mają za sobą dużą liczbę spotkań i te kontuzje wcześniej czy później by się pojawiły. Szkoda, że do tego doszło przed tak ważnym turniejem. Myślę, że nasi lekarze staną na głowie i doprowadzą piłkarzy, tych, których się da, do tego, żeby mogli uczestniczyć w każdym meczu - ocenił Cezary Kulesza. - Robert jest kapitanem naszej drużyny i z bólem przyjęliśmy informacje o tej kontuzji. Czekamy ze zniecierpliwieniem, żeby wrócił do pełni formy. Musimy sobie radzić. Trener musi podjąć decyzje, kto zastąpi Roberta w tym pierwszym meczu. Miejmy nadzieję, że na ten drugi będzie już w pełni formy. Świderski? Myślę, że będzie gotowy na mecz z Holandią - kontynuował.

- Zasłona dymna Probierza z kontuzją Lewandowskiego? Tego typu spekulacje nie z nami i nie dla nas. My nie spekulujemy i nie chcemy bawić się w tego typu gry. Jest oficjalny komunikat lekarski. Nie robiłbym z tego większej historii, niż ona faktycznie jest. To normalna sytuacja. Zawodnicy są po wyczerpującym sezonie, przyjechali na zgrupowanie, zagrali w meczach towarzyskich i takie urazy mogą się zdarzać. To jest normalne życie piłkarskie - dodawał Łukasz Wachowski.

Obaj działacze wypowiedzieli się nt. błędów w przygotowaniach, bądź złym stanie murawy na Stadionie Narodowym, które mogły przyczynić się do kontuzji. - Widzieliśmy Świderskiego, który cieszył się tak bardzo, że ten staw skokowy gdzieś mu uciekł - mówił prezes. - W żaden sposób nie linkujemy tego ze stanem murawy na Narodowym. To jest nasze oficjalne stanowisko. Mamy to przećwiczone i zweryfikowane. To nie jest kwestia obciążeń boiska. Boisko było przygotowane w najlepszy możliwy sposób. Podobny system był na meczach marcowych i wtedy też treningów było praktycznie tyle samo - podkreślił Wachowski, odnosząc się do doniesień, że to murawa mogła przyczynić się do kontuzji piłkarzy.

Kulesza wskazywał, że zamysłem Michała Probierza w treningach na Stadionie Narodowym było to, żeby piłkarze czuli wielkość obiektów, na których przyjdzie im grać w trakcie Euro 2024. - To był dobry pomysł - powiedział.

- Michał Probierz zdecydował w ten sposób. Dużo zależało w tej decyzji od meczów marcowych. Wtedy to wypaliło - uzupełnił sekretarz generalny PZPN-u.

Michał Probierz zostanie na stanowisku po Euro 2024? Padło też o premii

- Jak ocenić kadencję Michała Probierza? Osiem meczów bez porażki. Każdego trenera bronią wyniki. Tutaj widzimy bardzo dobrą pracę Michała, jeśli chodzi o mental piłkarzy. Dotarł do nich, porozmawiał i widzimy, że to jest jeden zespół, a wygrywa się zawsze zespołowo, a nie jednoosobowo. Michał pokazał swój kunszt, nie tylko boiskowy. Czy złagodniał względem czasów wspólnej pracy w Jagiellonii? Jest starszy, to z wiekiem człowiek robi się łagodniejszy - mówił z uśmiechem Cezary Kulesza. Dalej został zapytany o cele postawione przed Euro 2024.

- Każdy trener chce wygrywać i myślę, że Michał jest ambitnym człowiekiem i taki cel postawił. My też Michałowi stawiamy taki cel, ale to jest tylko piłka. Wszystko zweryfikuje boisko. Celem jest wyjście z grupy - zapowiedział. - Zobaczymy, jak te mecze będą wyglądały i to po nich przyjdzie czas na ocenę - dodał, pytany o to, czy Probierz pozostanie na stanowisku, jeśli Polska nie wyjdzie z grupy.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.