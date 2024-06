Tak w Holandii widzą reprezentację Polski. Jedno nie daje im spokoju

Holandia będzie pierwszym rywalem biało-czerwonych na nadchodzących mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Jak Holendrzy patrzą na naszą reprezentację? Jak oceniają własny zespół? Jakie są nastroje w kraju przed Euro? Zapytaliśmy o to czołowych holenderskich dziennikarzy sportowych.

Nie wiedzą, jak nas oceniać, ale liczą na wygraną

- Nie uważam Polski za czołową drużynę, ale macie w składzie kilku wartościowych piłkarzy. Jako pierwszy przychodzi na myśl oczywiście Robert Lewandowski, ale w naszym magazynie wskazywaliśmy, jak ważni są także Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski czy Piotr Zieliński - mówi w rozmowie ze Sport.pl Sander Janssen z magazynu Voetbal International.

Niestety wiemy już, że Lewandowski z powodu kontuzji nie zagra z Holandią. Do urazu doszło w poniedziałek w trakcie ostatniego spotkania sparingowego z Turcją (2:1). To wielka strata dla polskiej drużyny.

Nasz rozmówca uważa, że trudno przewidzieć, na co stać Polaków na imprezie rozgrywanej na niemieckich boiskach. - Nie jest jasne, jak mocna pozostaje dziś reprezentacja Polski, bo z jednej strony pokonała Niemców (rok temu w sparingu 1:0 - przyp. red.), ale z drugiej ma za sobą trudne eliminacje do mistrzostw Europy. Myślę, że zespół ma coś do udowodnienia - dodaje Janssen.

Polska drużyna zajęła w grupie eliminacyjnej do Euro dopiero trzecie miejsce za Czechami i Albanią. Awansowała na turniej dzięki udanym występom w barażach, w których zagrała jedynie dzięki poprzednim udanym startom w Lidze Narodów.

Sander Janssen pytany o wynik niedzielnego pojedynku w Hamburgu, przyznaje: - Spodziewam się, że Holandia wygra, ale nie będzie to wyraźne zwycięstwo. Holendrzy wciąż szukają idealnej formy, a Polacy są dla nich zwykle wymagającym rywalem. Powiedzmy, że będzie 1:0 lub 2:1.

W ostatnich sparingach przed Euro Holandia pokonała Kanadę oraz Islandię - w obu przypadkach wynikiem 4:0. Dwa lata temu Polacy mierzyli się z Holendrami we wspomnianej Lidze Narodów - przegraliśmy u siebie 0:2, ale na wyjeździe padł niespodziewanie remis 2:2. Taki wynik byłby z pewnością za kilka dni odbierany w kategoriach sukcesu biało-czerwonych.

- Macie dość silny zespół, na czele z wielkimi nazwiskami: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański, którego znamy z Feyenoordu. Szkoda, że Arkadiusz Milik (były piłkarzu Ajaksu - przyp.red.) musi opuścić mistrzostwa Europy. Za plecami Francji o drugie miejsce w grupie walczyć będą Holandia, Austria i Polska - uważa z kolei Thierry Boon z NOS Sport.

Boon dopytywany o prawdopodobny wynik najbliższej rywalizacji polsko-holenderskiej nie chce przewidywać konkretnego rezultatu. - Holandia musi wygrać i oczekuje się w naszym kraju, że mocniejszy skład zapewni nam zwycięstwo - mówi dziennikarz.

Umiarkowany optymizm

Holendrzy wierzą w wygraną nad Polską, ale nie są specjalnie nastawieni optymistycznie do całego turnieju Euro 2024. - Zdaniem naszych kibiców reprezentacja nie wygra mistrzostw, ale oczekuje się, że dotrze przynajmniej do ćwierćfinału. Obecna drużyna jest kilka mil za takimi ekipami, jak Francja, Hiszpania czy Niemcy, ale nigdy nie wiadomo, co wydarzy się podczas zawodów. Coraz mniej osób jest też u nas specjalnie podekscytowanych samym nadejściem piłkarskiej imprezy. Być może to jeszcze zmieni się w momencie, gdy ruszy Euro - opowiada Sander Janssen.

Thierry Boon uważa, że Holendrzy stali się w ostatnich latach dużo większymi realistami. - Nie ma oczekiwań, że drużyna zostanie mistrzem Europy. Zespół jest silniejszy niż podczas mundialu w Katarze, gdzie po rzutach karnych w ćwierćfinale przegrał z późniejszym triumfatorem, Argentyną. Kibice liczą na ćwierćfinał, może półfinał, ale to wszystko - mówi.

Najmocniejsza strona naszych najbliższych rywali? Holenderscy rozmówcy bez wahania wskazują na defensywę. - Obrona jest jednym z największych argumentów tej drużyny. Opcji jest wiele, a wśród nich: Matthijs De Ligt (Bayern Monachium), Virgil Van Dijk (Liverpool), Stefan De Vrij (Inter) oraz Nathan Ake (Manchester City). Każdy z nich gra w mocnym klubie na wysokim poziomie - wymienia Janssen.

O sile tej formacji świadczy również głębokość składu. - Możliwe, że na ławce rezerwowych zasiądzie de Ligt. W zespole znalazł się także Micky van de Ven (Tottenham), najszybszy zawodnik Premier League - wskazuje Boon.

Atak największą bolączką

Obaj holenderscy dziennikarze są też jednomyślni we wskazaniu największej słabości Oranje. Drżą na myśl o ataku reprezentacji.

- Selekcjoner Ronald Koeman i jego poprzednik Louis Van Gaal mieli problemy ze skrzydłami w formacji 4-3-3. Z tego powodu Van Gaal ostatecznie przeszedł na ustawienie 3-5-2. Koeman chce jednak wrócić do 4-3-3 i być może dzięki Cody'emu Gakpo (Liverpool), Donyell Malenowi (Borussia) i Jeremie Frimpongowi (Bayer) ma pewne opcje, ale w takim przypadku pozycja środkowego napastnika pozostaje kwestią otwartą. Brian Brobbey (Ajax) i Wout Weghorst (Hoffenheim) nie wydają się pierwszymi wyborami, więc na środku zagra zapewne Memphis Depay (Atletico) - mówi Janssen.

Depay to od lat czołowy zawodnik Holandii, ale są pewne wątpliwości w ojczyźnie wobec tego piłkarza. - Strzelił dla drużyny wiele goli, ale prawdą jest też, że nie szło mu najlepiej w meczach z czołowymi rywalami. W ostatnim sezonie miał też sporo kontuzji i opuścił wiele spotkań - mówi Jassen. Boon dodaje: - Mamy nadzieję, że Depay chociaż raz rozegra wspaniały turniej. W Atletico udowodnił, że nie jest napastnikiem światowej klasy. Ale dla Holandii pozostaje ważnym piłkarzem. Gakpo jest dobry, ale to nie to samo.

Frenkie de Jong z powodu kontuzji nie zagra na turnieju w Niemczech. Kto może go zastąpić? - Być może Jeremie Frimpong będzie miał znaczny wpływ na postawę zespołu - uważa Janssen. Boon wymienia inne nazwiska: - Pomocnik AC Milan Tijani Reijnders może zaskoczyć na turnieju, podobnie jak pomocnik PSV Joey Veerman albo najbardziej utalentowany z nich Xavi Simons z PSG.

Początek meczu Polska - Holandia w niedzielę o godzinie 15.00. Transmisja w TVP oraz TVP Sport. Relacja w Sport.pl. W jakich składach zagrają obie drużyny? Na ten moment nie wiemy, ale Sander Jassen pytany przez nas o idealną "11" złożoną z najlepszych dziś polskich i holenderskich piłkarzy wymienia tak: Szczęsny - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Kiwior - Schouten, Reijnders, Zieliński, Simons - Lewandowski, Depay.