Ma 77 lat. Pobiera dwie emerytury jednocześnie od polskiego państwa

Jan Tomaszewski to wyjątkowa postać w świecie sportu. Jak się okazuje, legendarny bramkarz może pochwalić się również niemałymi zarobkami. Mimo że ma już 77 lat, to co miesiąc inkasuje niemałe pieniądze, gdyż pobiera - dwie emerytury. Nie dziwi zatem fakt, że posiada dom, który jest wyceniany na fortunę.