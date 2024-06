Ekspert nie chce widzieć tego piłkarza w pierwszym składzie kadry. Najsłabsze ogniwo

- Jedni zawodnicy przybliżyli się do składu, inni się oddalili, ale ważne jest, że mamy ich tylu, że jest odpowiednia rywalizacja. Chcieliśmy zrobić inne zmiany, Piotrek Zieliński był po urazach, dlatego grał tylko połówkę. Zmiany Kacpra Urbańskiego faktycznie są bardzo dobrze odbierane, zarówno na zewnątrz, jak i przez zespół. Zależało mi też, by Kuba Moder zagrał nieco dłużej, bo w klubie grał na innej pozycji. Każdy z tych, którzy są z nami, ma szansę zagrać z Holandią - tak na konferencji prasowej odpowiadał selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz.

Rzeczywiście poniedziałkowy mecz z Turcją był okazją do sprawdzenia kilku wariantów gry. W pierwszej połowie kibice oglądali inny środek pola aniżeli w drugiej. Piotra Zielińskiego i Jakuba Piotrowskiego zastąpili Sebastian Szymański i Jakub Moder. Jedynym zawodnikiem drugiej linii, który wytrzymał na murawie przez większą część meczu był Bartosz Slisz.

Trudno jednak uznać, że pomocnik Atlanty United zaliczył udany występ. "Slisz i Piotrowski myślą wolniej niż środkowi pomocnicy Turcji, stąd kilka groźnych sytuacji po stratach w środku" - komentował na portalu X dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. Zbyt wolne myślenie w boiskowych sytuacjach przekładało się na utratę piłki.

Slisz w jednej sytuacji był z kolei spóźniony i musiał ratować się faulem, który kosztował go żółtą kartkę. Niezadowolony z jego występu jest były reprezentant Polski Kazimierz Węgrzyn.

Na antenie Kanału Sportowego ocenił go niezwykle surowo. - Dzisiaj chciałem sprawdzić Modera i Piotrowskiego grający na dwóch szóstkach. Uważam, że Slisz 90 proc. piłek zagrywa do tyłu, czyli to nie jest tak, że on tę piłkę wyprowadza, posuwa futbolówkę do przodu. My narażamy się na to, że stracimy piłkę na trzydziestym lub czterdziestym metrze i to jest woda na młyn dla dobrego zespołu, oni tylko na to czekają - przyznał.

Zwrócił także uwagę na inny mankament kadry. - Uważam, że brakuje nam rozgrywania, nie umiemy tego robić. Najbardziej mi się w tym meczu podobał wynik, to może dawać jakiś optymizm – podkreślił.

Bartosz Slisz to 9-krotny reprezentant Polski. EURO 2024 będzie jego pierwszym wielkim turniejem w karierze.