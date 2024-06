Mielcarski szokuje słowami o kontuzji Lewandowskiego. "To może pomóc"

Robert Lewandowski koszmarnie rozpoczął spotkanie towarzyskie z Turcją i musiał opuścić murawę już w pierwszej połowie z powodu kontuzji. Początkowo wydawało się, że uraz nie jest groźny. Niestety we wtorkowe popołudnie profil "Łączy nas piłka" przekazał dużo gorsze wieści w jego sprawie. Okazało się, że kapitan kadry naderwał mięsień dwugłowy uda i na pewno nie zagra w pierwszym meczu mistrzostw Europy przeciwko Holandii.

Grzegorz Mielcarski wypowiedział się o kontuzji Lewandowskiego

Kontuzja Roberta Lewandowskiego wywołała wiele dyskusji. Pojawiają się obawy, że w przypadku takiego urazu przerwa od gry będzie dłuższa i Polaka zabraknie również w meczu z Austrią, a być może nawet z Francją. Z tego powodu wielu martwi się o to, jak będzie wyglądać gra kadry bez kapitana oraz kto go zastąpi. Głos w tej sprawie zabrał Grzegorz Mielcarski.

- Wydaje mi się, że to będzie bardziej opcja gry "dziewiątką" i ktoś będzie podwieszony [czyli napastnikiem i wysuniętym ofensywnym pomocnikiem — dop. red.] tak jak to do tej pory wyglądało - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Były piłkarz zaskakująco stwierdził również, że reprezentacja Polski bez Lewandowskiego może zyskać. - Paradoksalnie może to pomóc zespołowi, bo każdy staje się odpowiedzialny i gracze nie szukają od razu Roberta. A lepszym rozwiązaniem może być wykreowanie czegoś samemu - dodał.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Przypomnijmy, że z urazami zmagają się jeszcze Karol Świderski i Paweł Dawidowicz, którzy powinni być gotowi na pierwszy mecz.