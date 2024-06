"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał we wtorek lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN.

Doktor Jaroszewski o kontuzji Roberta Lewandowskiego. "Będziemy o to walczyć"

W rozmowie z TVP doktor Jaroszewski podkreślił, że nie ma możliwości, żeby Robert Lewandowski nabawił się urazu przed meczem z Turcją. - To świeży uraz, konkretnie z wczorajszego meczu. (Robert) Zszedł 1-2 minuty po urazie. To był moment. W czasie sprintu zrobił szybki wykrok. Tak zazwyczaj dochodzi do naderwań i uszkodzeń mięśni uda. Standard, nic szczególnego. To niewielki uraz, ale niestety wciąż mówimy o naderwaniu, stąd takie są nasze plany - podkreślił oraz zapewnił, że sztab medyczny zrobi wszystko, żeby postawić 35-latka na nogi.

Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski urazu nabawił się w 28. minucie spotkania. Polacy mieli piłkę przy własnym polu karnym, ale Jan Bednarek nie miał komu podać, więc posłał ją górą w stronę Lewandowskiego. Napastnik musiał podbiec kilka metrów, by ją przyjąć, a wtedy ruszył za nim Abdulkerim Bardakci, który wyprostowaną nogą chciał zbić piłkę. Wówczas doszło do delikatnego starcia obu zawodników, w wyniku którego Lewandowski nie spadł naturalnie na murawę i mocno wygiął się do tyłu. Nie ruszył już ani razu sprintem, jedynie truchtał po boisku, łapał się momentami za nogę, co było widać w 29. minucie, gdy staje i opiera się o kolana, próbując rozciągnąć mięsień dwugłowy uda.

- Są dziś najróżniejsze możliwości, by bardzo przyspieszyć powrót do pełnej funkcji sportowej zawodnika. Biorąc to wszystko pod uwagę, liczmy, że Robert zagra w drugim meczu. Będziemy o to walczyć - dodał.

Jak absencja Roberta Lewandowskiego wpłynie na taktykę przygotowaną przez Michała Probierza? "Bez kapitana i lidera kadry trudno marzyć o pozytywnym wyniku, a jego nieobecność wymusi na selekcjonerze zmianę ustawienia. Siedem z ośmiu meczów za kadencji Probierza rozpoczynaliśmy z dwójką napastników w składzie, a wszystko wskazuje na to, że przeciwko Holandii zagramy tak, jak wymusiła to na selekcjonerze przedturniejowa plaga kontuzji" - analizował Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.