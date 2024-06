Tenisistka wypięła się na Rosję. Minister reaguje

Dla Eliny Awanesian czwarta runda tegorocznej edycji Roland Garros była powtórzeniem wyniku sprzed roku - to jej największy sukces w karierze. 21-latkę powstrzymała dopiero Jasmine Paolini, która później dotarła do samego finału. Awanesian w Paryżu pokonała trzy wyżej notowane rywalki: Lin Zhu (53. WTA), Annę Blinkową (60. WTA) oraz Qinwen Zheng (8. WTA). Zdobyte punkty pozwoliły jej na awans na 74. miejsce w rankingu WTA. Jest 11. rakietą Rosji, choć to może się zmienić w niedalekiej przyszłości, albowiem tenisistka zmienił barwy narodowe. Niedługo przy jej nazwisku pojawi się flaga Armenii.

- Tak, Elina Awanesian będzie rywalizować pod flagą Armenii. Czekamy, aż zawodniczka otrzyma obywatelstwo ormiańskie, aby wszystko stało się oficjalne - powiedział zastępca szefa Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu w Armenii Karen Giloyan cytowany przez rosyjskie media. 21-latka zostałaby pierwszą reprezentantką tego kraju aktualnie notowaną w rankingu WTA.

W Rosji afera po decyzji tenisistki. Do akcji wkroczył minister

Mimo że Awanesian była dopiero 11. rakietą Rosji, to w jej ojczyźnie słowa ministra wywołały spore poruszenie. - Jeśli znajdą się tacy sportowcy i nasi koledzy z Rosji nie będą mieli nic przeciwko, uruchomimy ten proces. Bardzo ważne jest dla nas, aby zmiana obywatelstwa opierała się na zasadzie współdziałania stron. Nie będziemy nikogo kraść. Kiedy nasi koledzy z Rosji wyrażą zgodę, w tym przypadku podejmiemy kroki w sprawie tego czy tamtego sportowca - podkreślał Gilovan.

W Rosji powodów zmiany barw narodowych Eliny Awanesian czy wcześniej Aleksandra Szewczenki dopatrują się w sankcjach nałożonych przez zachodnie państwa. - Myślę, że ma to związek z poczuciem wolności. Jeśli Awanesian zagra dla Armenii, będzie panem sytuacji. A jeśli zacznie bronić barw Rosji, będzie uzależniona od różnych okoliczności. Co więcej, ojciec i matka Eliny są Ormianami - powiedziała była tenisistka Anna Dmitriewa. - Ma dobre perspektywy w tenisie. Tak, to strata. Zawsze jest smutno, gdy gracze zmieniają obywatelstwo. W obecnej sytuacji, z sankcjami i ciągłym odcięciem dopływu tlenu, najlepszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest to, aby zawodnik mógł grać bez przeszkód. Armenia zyska dobrą tenisistkę - podkreślił z kolei inny były tenisista Andriej Czesnokow.