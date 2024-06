Czekała 713 dni! Wielki powrót byłej mistrzyni US Open. Demolka w 72 minuty

Niemal dokładnie dwa lata temu Emma Raducanu zajmowała dziesiąte miejsce w rankingu WTA, a dziś jest dopiero w drugiej setce. Dwa lata temu po raz ostatni zagrała też w Wielkiej Brytanii. Ostatnie lata to problemy na sportowej ścieżce Brytyjki, która uznawana była i wciąż jest za bardzo duży talent. Niedawno zrezygnowała z udziału na Rolandzie Garrosie, a teraz wróciła do rywalizacji w turniejach WTA. We wtorek pewnie awansowała do kolejnej rundy turnieju w Nottingham.

5 Fot. Andrew Boyers / Action Images via Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl