Zaskakujące słowa z Holandii po kontuzji Lewandowskiego. "Bez obrazy"

Fatalną informację dotyczącą reprezentacji Polski ogłoszono we wtorkowe popołudnie - lekarze kadry potwierdzili, że kapitan Robert Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda w trakcie poniedziałkowego meczu towarzyskiego z Turcją (2:1).

Tak Holendrzy reagują na kontuzję Lewandowskiego

Kontuzja Lewandowskiego wyklucza go z niedzielnego spotkania Euro 2024 z Holandią - pierwszego pojedynku grupowego Biało-Czerwonych podczas turnieju, który w piątek startuje na niemieckich boiskach. Polscy kibice i dziennikarze są załamani, a jak reagują Holendrzy?

O komentarz poprosiliśmy Sandera Janssena z magazynu "Voetbal International". Holenderski dziennikarz zapytany o kontuzję Lewandowskiego szybko odpowiada: - Słyszeliśmy już o tym. Oczywiście dla Holandii to pozytywne wieści, że Lewandowski nie zagra, ale myślę, że nawet z nim Holendrzy musieliby pokonać Polaków.

- Bez obrazy, ale dla większości holenderskich kibiców "Lewy" to jeden z niewielu polskich graczy, których znają. My, jako dziennikarze, znamy całą drużynę i wiemy o także o innych mocnych nazwiskach, jak m.in. Wojciech Szczęsny czy Piotr Zieliński - wskazuje Janssen.

Nasz rozmówca przewidywał, że holenderska reprezentacja ogra w niedzielę Biało-Czerwonych niezależnie od tego, czy Lewandowski zagra, czy nie. - Nie będzie to jednak wyraźne zwycięstwo, być może 1:0 lub 2:1 - mówił. Teraz, po ogłoszeniu diagnozy dotyczącej polskiego kapitana, mówi: - W obecnej sytuacji, gdy Lewandowski wypadł z gry, z pewnego punktu widzenia może być gorzej, bo presja na naszą drużynę będzie jeszcze większa. Będą czuli, że w takiej sytuacji tym bardziej muszą wygrać - wskazuje Janssen.

Dziennikarz przyznaje jednak, że w Holandii żyją też innym tematami na kilka dni przed startem mistrzostwa Europy. - Mamy własny kryzys z kontuzjami. Frankie De Jong i Teun Koopmeiners z powodu urazów nie wystąpią w ogóle na Euro 2024 - mówi Janssen.

Wracając do Lewandowskiego - nie jest jasne, czy kapitan zdoła wyleczyć się do kolejnego pojedynku grupowego z Austrią, który odbędzie się w piątek, 21 czerwca. Zdaniem portalu Meczyki, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że najlepszy polski piłkarz nie wystąpi także w drugim spotkaniu reprezentacji na mistrzostwach Europy. Ostatni mecz w grupie Polacy zagrają we wtorek 25 czerwca z Francją.

Euro w Niemczech rozpocznie się w piątek, 14 czerwca. W meczu otwarcia, który zaplanowano na godz. 21, gospodarze zmierzą się ze Szkocją. Spotkanie Polska - Holandia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. Transmisja w TVP, relacja w Sport.pl.