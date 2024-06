Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Może być jeszcze gorzej. Tyle ma pauzować

Robert Lewandowski nie będzie dobrze wspominał poniedziałkowego spotkania z Turcją na Stadionie Narodowym. Kapitan Polaków pojawił się w wyjściowym składzie, ale opuścił boisko już w 32. minucie z powodu kontuzji. - Robert ma lekki uraz i nie powinno być problemów. Wierzę, że wszyscy dojdą po kilku dniach do pełni zdrowia - mówił Michał Probierz podczas pomeczowej konferencji prasowej. Kilkanaście godzin później pojawiły się już mniej optymistyczne informacje.

We wtorek po godz. 14, profil "Łączy nas piłka" na portalu X podał raport medyczny, w którym Jacek Jaroszewski, lekarz Biało-Czerwonych, odniósł się do sytuacji Lewandowskiego. "Doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał Jaroszewski, cytowany w oficjalnym komunikacie.

- Gdyby to był mecz o stawkę i znając "Lewego", pewnie by go dograł. Jan Bednarek mówił, że poczuł "dwójkę", a ja pamiętam starcie barażowe ze Szwecją. W przerwie poprosił sztab medyczny o interwencję, bo miał stłuczone żebra. Później okazało się, że żebro było pęknięte, a mimo to dograł do końca spotkanie i strzelił gola, który pomógł nam w awansie na mundial - stwierdził Czesław Michniewicz, były trener reprezentacji Polski w "Kanale Zero".

Złe wieści ws. Lewandowskiego. "Bardzo duże prawdopodobieństwo"

W specjalnym programie na kanale "Meczyków" Łukasz Wiśniowski i Tomasz Włodarczyk podali nowe informacje w sprawie kontuzji Lewandowskiego. - To na pewno nie jest zasłona dymna. Robert na pewno nie zagra w pierwszym spotkaniu. Na dziś prognozuje się, że po takim naderwaniu przerwa wyniesie około dziesięciu dni. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Robert nie zagra z Austrią - mówił Włodarczyk. - Fakty są takie, że do dziś nikt nie uważał, że Lewandowski ma poważną kontuzję - dodał Wiśniowski.

Jeżeli te wieści się potwierdzą, to selekcjoner będzie miał do dyspozycji na mecze z Holandią i Austrią tylko trzech napastników: Karola Świderskiego, Adama Buksę oraz Krzysztofa Piątka. Ostatnie cztery mecze o stawkę, w których Polska grała bez Lewandowskiego, skończyły się dwoma remisami (2:2 z Holandią i 1:1 z Portugalią) i dwiema porażkami (1:2 z Anglią i 0:1 z Holandią).

Mecz Polska - Holandia na początku rywalizacji w grupie D odbędzie się w niedzielę o godz. 15:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.