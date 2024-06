Wielka akcja przed hotelem kadry w Hanowerze. "Nie nagrywać"

Reprezentacji Polski nie ma jeszcze w Niemczech. Drużyna Michała Probierza dotrze do Hanoweru we wtorkowy wieczór. Ale tu - na miejscu - praca idzie pełną parą. Pod hotelem kadry stoi już autokar, którym kadra jeździć będzie na treningi i mecze, stoi też kriokomora, gdzie regenerować się będą piłkarze, ale stoją też niechciane samochody. A raczej: stały...

REKLAMA

Zobacz wideo To nie żart... Tak Tureccy kibice zachowywali się w trakcie meczu z Polską

We wtorkowe popołudnie pracownicy niemieckiej służby drogowej ADAC podjechali pod hotel kilkoma lawetami i zaczęli wywozić wszystkie niechciane samochody. - Proszę się odsunąć i proszę nie nagrywać - podszedł do nas od razu pracownik ADAC, który dbał także o to, by wszystkie samochody - nawet te największe, dostawcze - zniknęły sprzed hotelu. Podstawy jak najbardziej do tego były, bo mniej spostrzegawczy kierowcy mogli nie zauważyć, że na początku ulicy został postawiony tymczasowy znak, że miejsce pod hotelem kadry jest wyłączone z parkowania od 10 czerwca do 4 lipca, czyli aż do 1/8 finału na Euro 2024.

Robert Lewandowski przywiózł do Niemiec swoje rowery?

"Witamy polską drużynę w Sheraton Hannover Pelikan hotel" - czytamy na specjalnie przygotowanych biało-czerwonych schodach, które prowadzą do bocznego hotelowego wejścia. My wchodzimy tym głównym. Tutaj stoi kolejna ciężarówka, ale nikt jej nie wyrzuca. Wypakowywane z niej są rowery. Być może to przypadek, ale tej samej firmy, z którą od jakiegoś czasu współpracuje Robert Lewandowski.

We wtorek - jeszcze przed przylotem kadry do Hanoweru - PZPN poinformował, że kapitan naszej reprezentacji nabawił się naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wyklucza go z udziału w pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2024. Początek spotkania Polska - Holandia w niedzielę o 15.