"Gdzie jest Lewy?" Zobaczył autokar kadry i nie wytrzymał. "Takim rupieciem?!"

Wtorek, godzina 12.30. Pod hotelem Sheraton w Hannoverze, który powstał w miejsce dawnej fabryki Pelikan - czołowego dostawcy wysokiej jakości artykułów papierniczych, biurowych i piśmienniczych - stoi już autokar reprezentacji Polski. - Ale że jeżdżą takim rupieciem? - cmokał jeden z kibiców reprezentacji Polski, który na chwilę przystanął przy autokarze. - No i gdzie jest Lewy? Obiecał, że się ze mną spotka - dalej żartował.

To na pewno nie jest rupieć, a luksusowy mercedes - taki sam model dla wszystkich reprezentacji na Euro - którym piłkarze Probierza nie tylko będą jeździć na treningi, ale też wyruszą na dwa mecze fazy grupowej: do Hamburga i Dortmundu, gdzie zagramy z Holandią (16 czerwca) i Francją (25 czerwca). Na mecz z Austrią do Berlina (21 czerwca) kadra podróżować będzie pociągiem.

Niemcy też dopytują: "Was ist das?"

We wtorkowe popołudnie pod hotelem kadry w Hanowerze zainteresowanie wzbudzał nie tylko autokar. - Was ist das? - zapytało niemieckie małżeństwo i wskazało palcem na dużą przyczepę. To kriokomora dla piłkarzy Probierza, którą kibice reprezentacji Polski mogą już kojarzyć z ostatnich vlogów na kanale "Łączy nas Piłka".

Kriokomora to tak naprawdę niewielka kabina, która przypomina saunę. Służy oczywiście do regeneracji, ale zamiast wysokiej temperatury w środku w szybkim tempie - poprzez chłodzenie ciekłym azotem - spada ona nawet do minus 160 stopni Celsjusza.

Być może to przypadek

"Witamy polską drużynę w Sheraton Hannover Pelikan hotel" - czytamy na specjalnie przygotowanych biało-czerwonych schodach, które prowadzą do bocznego hotelowego wejścia. My wchodzimy tym głównym. Tutaj stoi kolejna ciężarówka. Tym razem z rowerami. Być może to przypadek, ale tej samej firmy, z którą współpracuje Robert Lewandowski.

Lewandowskiego i pozostałych piłkarzy w hotelu jeszcze nie ma. Kadrowicze Probierza do Hanoweru dotrą około godziny 19. Pierwszy trening - w całości otwarty dla mediów - zaplanowany jest w środę o 17.