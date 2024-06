Holandia świętuje. Tak piszą o kontuzji Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie zagra w niedzielnym meczu Euro 2024 przeciwko Holandii - taką informację przekazał we wtorek po południu Polski Związek Piłki Nożnej. Ta informacja dotarła już do kraju naszych najbliższych rywali. Dziennikarze są zgodni. "Polacy w tarapatach", "To kolejna strata", "Dobre wieści" - czytamy.

