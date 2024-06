Reprezentant Polski nie przyleciał na zgrupowanie. Znamy powód

Reprezentacja Polski ma w ostatnich godzinach sporo problemów. Najpierw doszło do nagłej zmiany, gdyż kontuzjowanego Oliwiera Zycha zastąpił Mateusz Kochalski ze Stali Mielec, a następnie wypłynęła informacja o urazie Bartosza Slisza. - Bartek był na badaniach, które wykazały, że nie ma tam nic poważnego - oznajmił selekcjoner Michał Probierz. Nieoczekiwanie dodał, że wspólnie ze sztabem planuje awaryjne powołanie.

Zalewski spóźnił się na zgrupowanie reprezentacji Polski? Probierz wyjaśnia

Do Warszawy przylecieli w niedzielę praktycznie wszyscy m.in. Jakub Moder, Wojciech Szczęsny, Jakub Piotrowski, Bartosz Salamon, debiutujący w kadrze Kacper Urbański czy wracający do niej po dłuższej przerwie Arkadiusz Milik. Największą euforię wywołała oczywiście obecność kapitana Roberta Lewandowskiego, na którego widok czekające na autograf dzieci oszalały.

Podczas konferencji prasowej, która poprzedziła popołudniowy trening, selekcjoner Michał Probierz zdradził, że wśród kadrowiczów nie ma jeszcze Nicoli Zalewskiego. - To żadna sensacja, akurat samolot się spóźnił i cztery godziny był na lotnisku, także nie zdąży na zajęcia i doleci wieczorem - wyznał. Nie ma jednak powodów do niepokoju, gdyż piłkarz AS Romy opuści tylko jedną jednostkę i w kolejnych będzie już do dyspozycji trenera.

Naszą drużynę czeka na mistrzostwach Europy niezwykle wymagające wyzwanie. Nie można również wykluczyć, że będzie to ostatni wielki turniej Roberta Lewandowskiego, choć sam unika jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie. - Najpierw muszę coś poczuć, być pewny tego. Na tę chwilę się nad tym nie zastanawiam - podsumował.

Reprezentacja Polski rozpocznie Euro 2024 w niedzielę 16 czerwca, kiedy zmierzy się z Holandią. Zanim wyjedzie do Niemiec czekają ją jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą (07.06) oraz reprezentacją Turcji (10.06).