Śląsk się zbroi. Nie tylko transfery. Zapadła decyzja ws. gwiazdy. "Chcemy, aby został"

Wicemistrzostwo Śląska Wrocław to wynik, którego przed sezonem nikt się nie spodziewał. Jacek Magiera przywrócił klubowi ze stolicy Dolnego Śląska wielkość i sprawił, że we Wrocławiu po trzech latach ponownie zagoszczą europejskie puchary. Klub rozpoczął już ofensywę transferową.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczył wszystkich! "Chcieliśmy zrobić niespodziankę"

Śląsk się zbroi. Wrocławianie dokonują wzmocnień

W klubie pojawili się już dwaj nowi zawodnicy. To Serafin Szota i Simon Schierack. Pierwszy ma wzmocnić rywalizację w defensywie, drugi w środku pola. Z wypożyczenia ze Stali Rzeszów wraca inny pomocnik Adrian Bukowski. Po rocznym pobycie w Stali Mielec do Śląska wróci także Łukasz Gerstenstein - jako pierwszy o tym transferze pisał portal Śląsknet.

To nie koniec dobrych wieści dla kibiców Śląska. Potwierdziły się informacje Sport.pl. Klub zdecydował się wykupić bułgarskiego stopera Simeona Petrowa. Defensor, który wiosną był wypożyczony do wrocławskiego zespołu, podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

We Wrocławiu przyszłości nie mają już za to Alen Mustafić, Cameron Borthwick-Jackson i Lewuis Pena. O całej trójce wypowiedział się dyrektor sportowy klubu David Balda. Czech był gościem czwartkowego pokoju #śląskowegadanie na portalu X. Nagranie pełnej dyskusji jest dostępne tutaj.

Podczas dyskusji poruszony został także temat Nahuela Leivy. Hiszpan z argentyńskim rodowodem był kluczową postacią Śląska w minionym sezonie. Zdobył aż dziewięć goli i zanotował dwie asysty. W czwartek w izraelskich mediach pojawiła się informacja jakoby Maccabi Hajfa było zainteresowanie sprowadzeniem zawodnika. Wygląda jednak na to, że kibice Śląska mogą spać spokojnie. Tak wynika ze słów Baldy wypowiedzianych podczas wspominanego pokoju.

- Oferta za Nahuela z Maccabi była niska. Nie było nawet o czym gadać. Nie chcemy go sprzedawać za takie pieniądze. Kochamy go i chcemy, żeby z nami został. Podejmiemy rozmowy tylko wtedy kiedy przyjdzie oferta na kilka milionów euro - powiedział czeski działacz.

Balda swoje stanowisko powtórzył także w sobotę. - Krótko i na temat Nahuela, rozmawialiśmy dziś na poziomie klubu, ja i DS Maccabi, powiedziałem nasze stanowisko, że Nahuela kochamy i chcemy, aby został. Dla Maccabi transfer jest ponad ich możliwości, uważam, że temat jest zakończony - skwitował na swoim profilu na portalu X.

Warto dodać, że w Śląsku nowych kontraktów nie podpiszą Mateusz Górski i Daniel Łukasik. Z wypożyczenia do Rakowa Częstochowa wróci Kacper Trelowski. Według informacji podawanych przez TVP Sport zawodnikiem wicemistrzów Polski może wkrótce zostać Tomasz Loska. Wrocławianie sondują także sprowadzenie napastnika. Jak dowiedział się Sport.pl kandydatem jest Junior Eyamba.

Śląsk Wrocław wróci do treningów 17 czerwca. Zawodnicy udadzą się na krótkie zgrupowanie do Karpacza, a następnie - najprawdopodobniej - do Austrii. To informacje, które na ostatniej w tym sezonie konferencji prasowej przekazał trener WKS-u Jacek Magiera.