Słynny agent powiedział, co myśli o Lewandowskim. Poszło w świat

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. W 2010 roku trafił do Borussii Dortmund, gdzie spisywał się znakomicie i przyciągnął uwagę Bayernu Monachium. Klub ten kupił go za 50 milionów euro w 2014 roku. Tam Polak stał się gwiazdą światowego futbolu. W barwach ekipy z Monachium rozegrał łącznie 375 meczów, w których strzelił 344 gole. Wygrał z tym zespołem między innymi Ligę Mistrzów oraz osiem razy mistrzostwo Niemiec.

Lewandowski pobił również rekord legendarnego Gerda Muellera i strzelił w jednym sezonie Bundesligi 41 goli. Napastnik jest także wielokrotnym reprezentantem Polski i kapitanem kadry. Łącznie w narodowych barwach rozegrał 158 spotkań i strzelił 85 goli.

Robert Lewandowski najlepszy na świecie? Agent nie ma złudzeń

Aktualnie zawodnik gra w FC Barcelonie, do której trafił w 2022 roku. W Hiszpanii Lewandowski również nie zawodzi. Szybko stał się gwiazdą drużyny i ma już na koncie łącznie 99 bramek. Zdaniem szefa agencji piłkarskiej ROGON Rogera Wittmanna pomimo wielu sukcesów Polak nie może być jednak porównywany z Ronaldo, który jego zdaniem był najlepszym napastnikiem na świecie.

- Lewandowski to fantastyczny napastnik, ale nie możesz być najlepszy na świecie, jeśli nie wygrasz mistrzostwa świata. Albo przynajmniej mistrzostwa Europy. Dlatego najlepsi pochodzą z Argentyny, Brazylii czy Niemiec. Cristiano Ronaldo wygrał wszystko z klubami, wygrał też mistrzostwo Europy. Nawet bez mundialu - wybaczone. Lewandowski tego nie zrobi. Kolejna sprawa: wizerunek polskiego piłkarza nigdy nie będzie tak dobry, żeby mówić o nim "najlepszy na świecie". Niczego mu nie ujmując, bo to klasa sama w sobie - powiedział w rozmowie z Weszło.

Wittmann dodał również, że Lewandowskiemu pomógł transfer do FC Barcelony. - Nie porównasz żadnego klubu do takich marek, do Realu, do Barcelony. Dlatego teraz Lewandowski rośnie. I dobrze, bo na to zasłużył. Uwielbiam go jako zawodnika. To killer, gladiator, który się nie poddaje - dodał.

Aktualnie Robert Lewandowski leczy uraz i ma dojść do siebie za około dwa tygodnie. Tym samym zabraknie go w meczu FC Barcelony z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie zaplanowane jest na środę i godzinę 21:00.