To przejdzie do historii. Probierz nagle zaczął ogłaszać powołania. I to gdzie...

Znamy kadrę reprezentacji Polski, która pojedzie na Euro 2024 do Niemiec. W środę listę powołanych udostępnił w portalu X profil Łączy nas piłka. Nazwiska swoich wybrańców osobiście odczytał także Michał Probierz. Tyle że zrobił to w kompletnie nietypowych okolicznościach.

Probierz ogłosił kadrę na Euro 2024! I to jak. Tego nikt się nie spodziewał

Probierz zupełnie bez zapowiedzi ujawnił, kogo powołał podczas... konferencji prasowej turnieju golfowego Rosa Challenger Cup. - Czy Michał Probierz właśnie ogłosił kadrę na Euro 2024 na konferencji golfowej? Być może. No więc wszystko jasne. - napisał w serwisie X dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski i podzielił się filmikiem.

- Chciałbym podziękować za zaproszenie. Ale tak ustaliliśmy, że chcielibyśmy zrobić niespodziankę i ogłosić tutaj powołania - grupę 28 zawodników, która pojedzie na Euro plus jeden dodatkowy bramkarz, który nie został zgłoszony do mistrzostw, ale będzie nam pomagał - mówił na nagraniu szkoleniowiec.

Zaraz po tym szkoleniowiec wymienił nazwiska wszystkich powołanych. - To jest 28 zawodników. Wiadomo, że jeszcze z tego dwóch odpadnie. Jest to zawsze dla trenera bardzo trudne. Dla wszystkich zawodników, którzy nie pojechali, nadal w nich wierzę i dalej jestem z nimi. Wierzę w to, że przyszłości będą reprezentowali te barwy. Wielu młodych zawodników czekało na szansę. Jest mi przykro, że niektórzy nie jadą, ale oni są częścią tej drużyny i to jest najważniejsze - dodał na koniec.

Piłkarze Michała Probierza podczas Euro 2024 zmierzą się w grupie z Holandią (16.06.), Austrią (21.06.) i Francją (25.06.) Wcześniej rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06).