Tak dziś wygląda i z tego żyje była gwiazda Lecha. Jego historia to przestroga. "Pułapka"

Mistrzostwo, Puchar Polski, krajowy superpuchar - po te trofea sięgnął z Lechem Poznań Marcin Kikut, który występował w tym klubie w latach 2006-2012. W tym czasie dzielił szatnię m.in. z Robertem Lewandowskim czy Sławomirem Peszką. Był to najbardziej udany okres w jego karierze, w trakcie której grał również w Amice Wronki, Ruchu Chorzów, Widzewie Łódź, Bytovii Bytów, Formacji Mostki oraz Tarnovii. Dwukrotnie wystąpił też w reprezentacji Polski. Karierę zakończył na początku 2019 r.

Po zakończeniu kariery Kikut mógł bardziej skupić się na biznesie. Jest właścicielem spółki operatorskiej Baltin, która przejmuje obiekty i nimi zarządza, starając się rozbudować ich ofertę. Pierwsze inwestycje poczynił w 2010 r., ale jako czynny piłkarz nie miał aż tyle czasu na rozwijanie swojej działalności. Udało mu się to dopiero po przejściu na sportową emeryturę i dostarcza mu to niemal tylu wrażeń, co występy na boisku. - Nigdy nie uzyskam efektu jeden do jednego, ale niesamowicie mnie ta branża wciągnęła - mówił w listopadzie 2020 r. w rozmowie z Weszło.

O swojej działalności biznesowej Kikut opowiedział w rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Ćwiąkałą. - Przede wszystkim wychodzę z potężnego kryzysu. Zeszły rok był bardzo trudny, jeśli chodzi o biznes. Miałem i nadal mam pewien konflikt z hotelem, którego już nie prowadzę. Prowadzę Aparthotel, który jest fajną perełką, ale wymaga wiele zaangażowania - zdradził.

Były gracz Lecha po zakończeniu kariery ma zatem ręce pełne roboty. Czy to oznacza, że niewystarczająco zabezpieczył się na przyszłość i nie odniósł sukcesu? - Myślę, że (definicja sukcesu - red.) jest skonstruowana jeszcze w trakcie kariery: "Masz jak najwięcej pieniędzy zarobić, aby ustawić się do końca życia". Według mnie to frazes, który nie nie do końca jest mądry i trafny - ocenił. A zapytany, czy po skończeniu 40. roku życia może już tylko się bawić, odpowiedział wymownie.

- Po czterdziestce "bawię się" jako hotelarz. Tak naprawdę to dzisiaj się nie bawię, tylko ostro zasuwam i jestem po kryzysie, z którego muszę wyjść. I wyjdę, zbuduję nowe rozdanie tego mojego hotelarstwa. (...) Próbuję zdefiniować, czym jest ten sukces. Na pewno nie odniosłem sukcesu finansowego, gdy z pozycji 40-latka spojrzę na to, jak kierowałem swoją karierą i finansami - stwierdził.

Były obrońca nie trwonił pieniędzy na zabawy czy luksusy. Problem leżał zupełnie gdzie indziej. - Nie traciłem pieniędzy w kasynach, ale były pewne deficyty, niekompetencja ekonomiczna i finansowa. Nie kolekcjonowałem pieniędzy, ale też ich nie przetracałem, tylko działałem bardzo mocno na podstawie przesłanek emocjonalnych, altruizmu. Rozdawałem dookoła, a zapominałem o sobie - przyznał.

Jednak nie tylko to sprawiło, że Kikut nie ma aż tak dobrej sytuacji finansowej, jak mógłby mieć. Według niego dotyczy to również wielu innych zawodników. - Inwestowałem w danym momencie na podstawie tej wiedzy, którą posiadałem. Dywersyfikacja, podstawy ekonomii i inwestowania - to było. Mimo wszystko nie potrafiłem zarządzić tym potencjałem finansowym na tyle, żeby dzisiaj, mimo określonych wyznań w biznesie, mieć tę poduszkę większą niż mam Jako piłkarze jesteśmy wrzuceni w pewną pułapkę i brakuje nam kompetencji w wielu obszarach. Bazujemy wyłącznie na doradztwie, zazwyczaj menedżerów i osób postronnych. To wszystko później ukazuje pewne deficyty i te następstwa po karierze są bolesne, bo okazuje się, że nie jesteśmy przygotowani do zakończenia kariery - wyjaśnił.

Dwukrotny reprezentant Polski przedstawił swoje błędy na konkretnym przykładzie. - W salonie Audi była promocja na auta dla piłkarzy z ekstraklasy z olbrzymim rabatem, więc skorzystałem z tego. Kupiłem auto, pojeździłem nim pół roku i tak naprawdę straciłem na nim 2 tysiące. Więc można powiedzieć, że nieźle. Ale jak te pieniądze spłynęły po ruchu pozytywnym, to do głosu doszła irracjonalna myśl, aby kupić duże, znaczne droższe auto. Co na tamten moment było głupotą, bo nie miałem czteroosobowej rodziny, aby kupować wielkiego SUV-a. (...) Popłynąłem, to na pewno był błąd finansowy, choćby ze względu na same koszty utrzymania - wyznał. Lecz inwestował też w złoto, fundusze inwestycyjne czy nieruchomości, co z czasem przyniosło mu o profity.

Z perspektywy czasu 40-latek - Pamiętam, jak w głowie zaczynała kiełkować myśl, co dalej. Ale znowu taka bezstroska oraz niekompetencja i niedojrzałość emocjonalna powodowały, że zaczynało się tworzyć plany typu: "pogram do 37. roku życia w I lidze, będę miał takie a takie dochody, a później trochę z tego zejdę". To były palcem po wodzie pisane scenariusze, które naiwnie sobie wykreowałem w sposób niekompetentny i nieświadomy tego, co może się zadziać - podsumował.

W ekstraklasie Marcin Kikut rozegrał 175 spotkań, poza tym zaliczył kilkadziesiąt występów w europejskich pucharach. Pod koniec kariery stawiał pierwsze kroki jako trener, ale po pewnym czasie odpuścił i skupił się na biznesie.