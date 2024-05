Oficjalnie: Jest kadra na Euro 2024! Probierz zaskoczył wszystkich

Reprezentacja Polski rozpocznie w poniedziałek przygotowania do EURO 2024. Przed tym turniejem piłkarze Michała Probierza rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06). Niedługo później udadzą się już do Niemiec, gdzie powalczą o awans do fazy pucharowej. Ich grupowymi rywalami będą: Holandia, Austria oraz Francja.

Michał Probierz odkrył karty. Znamy kadrę reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie

Pierwotnie zapowiadano, że selekcjoner ogłosi kadrę na najbliższe zgrupowanie w środę 29 maja o godz. 19, mimo że teoretycznie media od wtorku podawały już nazwiska powołanych piłkarzy. Niespodziewanie tuż przed godziną 12 selekcjoner postanowił zdradzić pełne zestawienie 29 zawodników... podczas konferencji prasowej turnieju golfowego Rosa Challenger Cup. To osobliwe ogłoszenie powołanych na pewno przejdzie do historii polskiej piłki.

Tuż po tym informacje potwierdzono na profilu Łączy nas piłka. Nie ma większych niespodzianek poza dwoma absolutnymi debiutantami, czyli Kacprem Urbańskim z Bolonii oraz bramkarzem Puszczy Niepołomice Oliwierem Zychem - który będzie jednak tylko brał udział w jednostkach treningowych. Do kadry wracają za to m.in. Arkadiusz Milik oraz Michał Skóraś.

Oto kadra reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (do treningów);

Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (do treningów); Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz;

Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz; Pomocnicy : Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Taras Romańczuk, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Kacper Urbański, Piotr Zieliński;

: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Taras Romańczuk, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Kacper Urbański, Piotr Zieliński; Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik;

Tym samym największym nieobecnym na czerwcowym zgrupowaniu będzie obrońca Aston Villi Matty Cash, który opuścił dwa ostatnie ligowe spotkanie z powodu urazu. Miejsca w zespole nie udało się wywalczyć również m.in. Jakubowi Kamińskiemu z VfL Wolfsburg czy Pawłowi Wszołkowi z Legii Warszawa.