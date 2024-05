Wszystko nagrały kamery. Tak Lewandowski przywitał Mbappe [WIDEO]

We wtorek 28 maja na Sardynii odbyła się gala Globe Soccer European Awards 2024, która organizowana jest od 210 roku. Podczas wydarzenia nagrodzeni zostali piłkarze, trenerzy i kluby. Najważniejszą nagrodę dla najlepszego piłkarza odebrał Kylian Mbappe. Francuz ma za sobą udaną kampanię. Z Paris Saint-Germain zdobył mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz Superpuchar Francji. Od sierpnia do maja wystąpił w 48 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 44 gole i zanotował 10 asyst. Zostało to należycie docenione.

Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca br. i nie zostanie przedłużony. - Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG, nie zamierzam przedłużać umowy. Chcę dokończyć moją przygodę przez następnych kilka tygodni. W niedzielę zagram mój ostatni mecz w Parc des Princes - zapowiedział Mbappe na nagraniu w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie Mbappe trafi do Realu Madryt. Jeśli tak się stanie, to 25-latek trafi do ligi, w której gra Robert Lewandowski.

W minionym sezonie Polak miewał lepsze i gorsze momenty - w 49 spotkaniach w barwach FC Barcelony zdobył 26 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Nie może więc dziwić, że trofeum Globe Soccer Awards nie powędrowało w jego ręce.

Co za spotkanie na scenie. Tak Lewandowski przywitał Mbappe odbierającego trofeum Globe Soccer Awards

Mimo to, kapitan reprezentacji Polski był obecny na wydarzeniu, które miało miejsce na Sardynii. Tam przybył wraz ze swoją małżonką Anną. Co ciekawe, Lewandowski był na scenie, gdy Francuz odbierał prestiżową statuetkę. Widać było między nimi wzajemny szacunek. Po wejściu Mbappe na scenę obaj zawodnicy uściskali się. Nie zabrakło również gratulacji.

Teraz przed Kylianem Mbappe i Robertem Lewandowskim mistrzostwa Europy 2024. Kibice nie mogą już doczekać się ich pojedynku w fazie grupowej tej imprezy. Przypominajmy, że reprezentacja Polski zagra w grupie właśnie z Francją, Austrią i Holandią.